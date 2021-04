HAVAL H6 trzeciej generacji i JOLION wkrótce trafią do sprzedaży na całym świecie

W porównaniu do poprzedników są to zupełnie nowe produkty stworzone przez należącą do GWM platformę L.E.M.O.N. Platforma inteligentnych i modularnych technologii L.E.M.O.N. uruchomiona została przez GWM w 30. rocznicę istnienia firmy w celu stawiania czoła technologicznym wyzwaniom przyszłości. Dzięki niej nowe produkty zyskują takie atuty jak elastyczność, doskonałe osiągi, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz lekkość. Zastosowano w nich kompleksowe innowacje w zakresie designu, siedzeń pasażerów, ogólnych parametrów użytkowych, inteligencji i bezpieczeństwa, znacznie zwiększając ich konkurencyjność.

Platforma L.E.M.O.N. może pracować nad rozwojem modeli różnych kategorii SUV-ów, sedanów i minivanów w klasach od A0 do D. Dzięki modularności i dużej elastyczności platformy L.E.M.O.N. model HAVAL JOLION posiada bardzo duży, mierzący 2700 mm rozstaw osi, a także 26 schowków na różnych poziomach oraz doskonałą deskę rozdzielczą.

Zapewnia ona wyjątkową możliwość tworzenia modeli o wysokich osiągach. W wyniku udoskonalenia konstrukcji nadwozia udało się np. zmniejszyć o 50% jego kąt nachylenia, o 16% interferencję kontroli trakcji, zwiększyć o 16% precyzję układu kierowniczego, zwiększyć o 15% sztywność boczną nadwozia, a także zmniejszyć o 30 mm środek masy - wszystkie te zmiany zapewniają dużo lepszą koordynację, kontrolę i większy komfort.

Dwa nowe modele odznaczają się również inteligentnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami technicznymi. W obu zastosowano inteligentne rozwiązania z pojazdów autonomicznych, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), autonomiczne hamowanie awaryjne (AEB) zapobiegające zderzeniu z przechodniem lub rowerzystą, układ monitorowania pasa ruchu i ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW +LKA) oraz inne zaawansowane inteligentne i bezpieczne konfiguracje, które dają dodatkową gwarancję bezpiecznej i wygodnej jazdy.

Ważną cechą produktów platformy L.E.M.O.N. jest lekkość. Zastosowane rozwiązania „konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne" sprawiają, że są one lżejsze, zyskując na konkurencyjności. W rozwiązaniach platformy L.E.M.O.N. po raz pierwszy zastosowano formowaną na gorąco stal o wytrzymałości na rozciąganie 2000 MPa. We wcześniejszych produktach stosowano stal o wytrzymałości na rozciąganie 1500 MPa. Po kompleksowej modernizacji na platformie L.E.M.O.N. model HAVAL H6 trzeciej generacji waży o 100 kg mniej, a także zapewnia o 14,5% większą oszczędność paliwa. Jest to wyraźny postęp w stosunku do poprzedniej generacji modeli, ale również poprawa w porównaniu do modeli tej samej generacji.

Dwa najnowsze modele stworzone na platformie L.E.M.O.N. wzbogacą zagraniczną ofertę produktów marki HAVAL. Stanowią one ważną wizytówkę marki HAVAL, pozwalając użytkownikom poznać jej nowe oblicze i doświadczyć najnowszej technologii produkcji pojazdów GWM, przyczyniając się do poprawy wizerunku marki HAVAL.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1487455/image1.jpg

