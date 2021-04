A terceira geração do HAVAL H6 e do JOLION será lançada no mercado mundial

Os dois novos modelos entrarão no mercado mundial sucessivamente no segundo trimestre deste ano. Esta também é a primeira vez que a HAVAL atualiza seus produtos no mesmo ritmo nos mercados interno e externo. Entre eles, o JOLION está posicionado como o SUV urbano líder global, e a 3ª geração do H6 está posicionada como o modelo de nova geração de tecnologia global. As características modernas e de alta tecnologia se tornaram os maiores destaques dos novos veículos.

Em comparação com os produtos anteriores, os dois produtos são modelos totalmente novos criados pela plataforma L.E.M.O.N. da GWM. A plataforma L.E.M.O.N. é uma plataforma global de alta inteligência e tecnologia modular lançada pela GWM em seu 30º aniversário para lidar com os futuros desafios tecnológicos. Ela fortalece o produto com as características de flexibilidade, alto desempenho, alta segurança e peso leve, de modo que o novo produto foi totalmente inovado em design de aparência, espaço para os passageiros, desempenho geral e inteligência e segurança, e assim a competitividade do produto foi aprimorada de forma abrangente.

A plataforma L.E.M.O.N. pode apoiar o desenvolvimento de modelos de diferentes categorias de SUVs, sedãs e veículos multipropósito de nível A0 a D. Graças à modularidade e alta flexibilidade da plataforma L.E.M.O.N., o HAVAL JOLION tem uma base de rodas de 2700mm super longa e até 26 espaços de armazenamento além do mesmo nível, com excelente espaço interno.

O alto desempenho é uma característica notável que pode ser oferecida pela plataforma L.E.M.O.N. Com uma estrutura de carroceria mais aprimorada – por exemplo, o ângulo de inclinação da carroceria é reduzido em 50%, o braço de interferência da direção é reduzido em 16%, a precisão da direção é aumentada em 16%, a rigidez lateral da carroceria é aumentada em 15%, e o centro de massa do veículo é reduzido em 30mm – a coordenação, manuseio e conforto do veículo serão melhorados de forma abrangente.

Inteligência e segurança também são os destaques técnicos dos dois modelos. As tecnologias de inteligência e direção autônoma da GWM também foram aplicadas em dois modelos, como controle de velocidade adaptativo, freios automáticos de emergência para pedestres e ciclistas, alertas de mudança de faixa (LDW e LKA) e outras configurações avançadas inteligentes, que garantem ainda mais segurança de condução, ao mesmo tempo que oferecem conveniência para os usuários.

A plataforma L.E.M.O.N. também tem uma característica significativa de peso leve. Por meio de "estrutura, material e processo", ela torna os produtos mais leves, conferindo mais competitividade ao veículo. O aço moldado a quente com resistência à tração de 2000MPa é utilizado pela primeira vez na plataforma L.E.M.O.N., em vez do tradicional de 1500MPa. Após a nova atualização na plataforma L.E.M.O.N., o peso da 3ª geração do HAVAL H6 é reduzido em 100kg, e a economia de combustível é aumentada em 14,5%. A empresa fez progressos significativos em comparação com a geração anterior de modelos e também superou o desempenho dos modelos de mesmo nível.

Os dois novos modelos nascidos na plataforma L.E.M.O.N. enriquecerão a linha de produtos da marca HAVAL no exterior. Eles são os importantes cartões de visita para que os usuários estrangeiros tenham uma nova sensação da marca HAVAL e vivenciem a mais recente tecnologia de fabricação de veículos da GWM e irão melhorar a imagem da marca HAVAL.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1487528/image1.jpg

FONTE HAVAL

SOURCE HAVAL