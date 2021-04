HAVALs Zwei-Star-Produkte wurden auf der Auto Shanghai 2021 vorgestellt und zeigen GWMs Stärke in der technologischen Forschung

Der trendige SUV HAVAL JOLION wurde bereits in Südafrika, Irak, Saudi-Arabien und Australien eingeführt und hat dort an Popularität gewonnen. Er unterstützt nicht nur modernste Technologien wie kabelloses Laden von Mobiltelefonen, automatisches Einparken, elektronische Drehknopfschaltung und L2 + automatisches Fahren, sondern verfügt auch über eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch. Er ist mit einem 1,5T-Motor (4g15k) und Turbolader-Technologie ausgestattet, der eine maximale Leistung von 110 kW und ein maximales Drehmoment von 220 Nm hat und als 1,5 T HEV den Kraftstoffverbrauch verbessert sowie sauberer und umweltfreundlicher ist. Die Fahrmodi „Standard", „Sport", „Economy" und „Schneefeld" stehen zur Verfügung, um den Fahrbedürfnissen bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen gerecht zu werden.

Der HAVAL H6 der 3. Generation wird in naher Zukunft weltweit auf den Markt kommen und ist ein innovatives Werk, das orientalische Ästhetik und zukünftige Wissenschaft und Technologie integriert. Dieses Modell ist mit der L2 +-Automatik ausgestattet, einschließlich ACC, intelligentem Geschwindigkeitsassistenten und automatischer Einparkhilfe. Er ist das einzige Modell seiner Klasse mit AEB mit vollständiger Szenenerkennung und dem neuesten ESP-System der Generation 9.3, das die Stabilität der Karosserie gewährleistet und Fahrern und Passagieren eine Rundum-Sicherheitsgarantie bietet. Darüber hinaus ist es die weltweit erste Nicht-Luxusmarke, die mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist und dem Benutzer ein angenehmes und komfortables Fahrerlebnis bietet.

Diese beiden Modelle basieren auf der L.E.M.O.N.-Plattform und sind vom Fahrzeug bis zu den Bauteilen in einem kompletten Verifizierungsdesign erhältlich, um sicherzustellen, dass ihre Leistungen dem international führenden Niveau entsprechen.

Diese Plattform zeichnet sich durch hohe Leistung, hohe Sicherheit, hohe Flexibilität und geringes Gewicht aus. Es wurde von GWM nach dem Prinzip „erhebliche Investitionen in F&E" geschaffen. Mit diesem Prinzip hat GWM ein Forschungs- und Entwicklungslayout mit China als Zentrum gebildet, das „sieben Länder und zehn Regionen" in Europa, Asien und Nordamerika umfasst. Ein solches Layout verfügt über globale Elemente und Kernkompetenzen in Wissenschaft und Technologie.

GWM hat einen aufsteigenden Weg zur Informatisierung, Intelligenz und Vernetzung von allem aufgezeigt. Zusätzlich zu dieser hochintelligenten, modularen Plattform hat es eine professionelle Off-Road TANK-Plattform und COFIS Intelligence für volle Fahrzeugintelligenz entwickelt. Mit seinen großen Anstrengungen hat es eine „technologische Barriere" aufgebaut, die GWMs Globalisierungsstrategien vorantreibt und es seinen Benutzern auf der ganzen Welt ermöglicht, die Überraschungen der wissenschaftlichen und technologischen Innovationen zu schätzen und ein bequemeres und angenehmeres Leben zu führen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494345/image1.jpg

SOURCE HAVAL