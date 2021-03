Havas Media Group s'associe à Spaceback pour combler le fossé entre le social et le programmatique

NEW YORK, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- Havas Media Group (HMG) , l'agence d'expérience média, annonce aujourd'hui qu'elle s'est associée au leader du display social Spaceback pour apporter la créativité de la publicité sociale au programmatique à l'échelle mondiale. Ce partenariat permettra aux spécialistes du marketing de diffuser des expériences sociales à l'aide d'une infrastructure programmatique, en adaptant en quelques secondes n'importe quel message provenant des principales plateformes. L'ensemble des clients de Havas Media Group bénéficieront de ce partenariat, l'agence réorganisant globalement les disciplines respectives de l'activation sociale et du programmatique en équipes intégrées et soumissionnaires.

Les équipes sociales et programmatiques ont souvent le même objectif : offrir la meilleure expérience médiatique pour engager les clients et stimuler l'intention d'achat. Pourtant, les deux entités travaillent rarement, voire jamais, en synergie. Ce partenariat change la donne en capitalisant sur les efforts et les investissements consacrés aux messages et à la créativité dans le domaine social et en les transposant dans le domaine programmatique. L'activation programmatique tire parti de l'ampleur de l'investissement social payant, en bénéficiant d'informations sur l'engagement en temps réel et en amplifiant rapidement les unités à fort impact sur l'affichage et la vidéo.

« À l'avenir, les médias significatifs alimenteront tous les plans médias, et pas seulement les plans sociaux », a déclaré Casey Saran, PDG et cofondateur de Spaceback. « Notre nouveau partenariat avec Havas débloque le véritable potentiel du programmatique et incitera les marques du monde entier à revoir leur approche cloisonnée des canaux médias. »

En même temps que ce partenariat, Havas Media Group achève la transition organisationnelle de son expertise numérique vers des équipes soumissionnaires. Désormais, les experts du programmatique et du social travaillent main dans la main pour offrir des expériences médiatiques plus significatives à l'intérieur et au-delà des jardins clos du social.

« Spaceback réveille l'expérience programmatique avec un contenu social très engageant, une innovation attendue depuis longtemps par un secteur qui diffuse les mêmes types d'annonces depuis plus de 15 ans », a commenté James Gyngell, directeur général mondial des partenariats chez Havas Media Group. « Spaceback fournit la technologie, et notre réorganisation fournit la structure et le talent nécessaires pour forger une nouvelle frontière pour les marques. »

À propos de Spaceback

Spaceback est le leader mondial et le créateur du format publicitaire Social Display. Leur plateforme technologique créative comble le fossé entre les médias sociaux et les bannières publicitaires, permettant aux annonceurs de combiner l'expérience utilisateur des médias sociaux avec la portée de l'affichage en ligne traditionnel. Pour en savoir plus, consultez le site www.spaceback.com

