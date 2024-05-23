HAVIT, Etkileyici Pil Ömrüne Sahip H655BT Gürültü Önleyici Kulaklıkları Piyasaya Sürüyor

GUANGZHOU, Çin, 23 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Kablosuz kulaklıklar modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası ve insanlar kalite, ses ve işlevsellik arıyor. 10'dan fazla ünlü Amerikalı influencer yakın zamanda HAVIT'in gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve konfor sunan H655BT Hibrit ANC Kulaklıklarını denedi. Performansı beklentileri aştı.

HAVIT, 26 yıldır ses alanında uzmanlaşmış bir akıllı elektronik ürün üreticisi olarak, tüketiciler tarafından sevilen pratik ve estetik ürünler yaratmak için yenilikçi teknolojiyi uygulamaya kendini adamıştır. H630BT kablosuz kulaklıkları dünya çapında 300.000 adet satıldı ve ses kalitesi ve pratikliği ile övgü topladı. Yeni yükseltilen H655BT, influencer'lar tarafından satın alınabilecek en iyi kulak üstü kulaklık olarak görülüyor.

Gürültüyü Etkili Bir Şekilde Engelleyen Üstün Gürültü Engelleme Performansı

H655BT, gürültüleri filtrelemek için gelişmiş -35dB hibrit ANC teknolojisini kullanır. İster gürültülü bir sokakta ister metroda olun, sizi hemen konserin havasına sokabilir. Açık planlı bir ofisteyseniz, klavye ve konuşma sesleri sizi rahatsız ediyorsa, H655BT — ANC modunu kullanmak işe veya ders çalışmaya daha iyi konsantre olmanıza yardımcı olur.

76 Saat Pil Ömrü Müziği Etrafınızda Bulundurur

H655BT tek şarjla 76 saat, ANC modunda ise 69 saat kullanım ömrü sunuyor. Kullanıcılar, ister uzun bir yolculukta ister günlük yaşamda olsun, düşük pil endişesi olmadan her zaman — her yerde müziğin keyfini çıkarabilir. H655BT, gün boyu rahat kullanım için daha kalın kafa bandı yastığı ve yumuşak protein deri kulaklık başlıkları ile ergonomik bir tasarıma sahiptir.

Moda Tutkunları İçin Olmazsa Olmaz Çarpıcı Kulaklıklar

Klasik ve minimalist tasarımın modası asla geçmez. H655BT, şık ve modaya uygun görünümüyle HAVIT'in akıllı estetik felsefesini yansıtıyor. Üç renk seçeneği ile iş seyahatleri ve gündelik geziler için mükemmel olan H655BT, günlük kıyafetlerinize şık bir dokunuş katar.

Alın, Eğlenin

H655BT, 40 mm dinamik sürücülerle sizi pop müzikten klasik bestelere kadar güzel melodilerin içine çeker. Ayrıca oyuncular, düşük gecikmeli oyun moduyla gerçek anlamda sürükleyici oyun sesinin keyfini çıkarıyor.

HAVIT'in misyonu, herkesin daha iyi bir yaşamın eğlenceli yaratıcıları olmasını sağlamak için yenilikçi teknolojiyi uygulamaktır. HAVIT, bu kulaklıklarla kullanıcılara hoş ses deneyimleri sunarak hayatlarına daha fazla eğlence katıyor.

Yüksek kaliteli, pratik ve şık kablosuz kulaklık arıyorsanız HAVIT H655BT ilk tercihiniz olmalı. H655BT şimdi www.prohavit.com adresinde indirimli olarak satışa sunuluyor. H655BT'yi takın, gürültüyü uzaklaştırın ve müziğe uyum sağlayın.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2413236/HAVIT_H655BT.jpg