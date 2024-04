HAVIT présente ses produits audio de pointe aux salons internationaux de l'électronique

HONG KONG, 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- En 2024, plusieurs salons internationaux de l'électronique seront organisés, notamment le Global Sources Consumer Electronics Show, le Hong Kong Electronics Fair, la 135e Foire de Canton, ICTCOMM VIETNAM 2024, COMPUTEX TAIPEI, GITEX Africa 2024, et d'autres salons internationaux. Depuis quelques années, HAVIT ne cesse de proposer des produits intelligents innovants, couvrant des gammes de produits telles que les appareils audio, les périphériques de jeu, les accessoires mobiles et les produits électroniques de la vie courante. Fabricant de produits électroniques intelligents, HAVIT présentera trois produits innovants lors de salons internationaux de l'électronique, démontrant ainsi ses dernières réalisations et sa force technologique dans le domaine des technologies intelligentes.

Le casque sans fil H655BT Hybrid Noise Cancelling est l'un des produits audio incontournables de l'exposition. Celui-ci a fait l'objet de la seconde mouture, qui a débouché sur un produit guerrier hexagonal. La qualité audio exceptionnelle avec la certification Hi-Res Audio, l'application exclusive HAVIT APP, la technologie hybride avancée de réduction du bruit, le design esthétique HAVIT, l'autonomie de 76 heures et le confort d'utilisation ont fait de ce produit le choix de prédilection des consommateurs dès sa sortie sur le marché.

Les écouteurs à clip à oreille OPENBUDS 1 sont un autre produit innovant très attendu cette année. Fusionnant l'esthétique orientale moderne et minimaliste dans son design à la mode, il a remporté l'iF Design Award 2024 et le Muse Design Awards 2023. Il est doté d'une technologie audio directionnelle avancée qui permet d'acheminer le son avec précision dans les oreilles de l'utilisateur. En outre, la conception en oreille ouverte rend l'appareil plus confortable à porter et plus sûr pour le sport et les voyages.

HAVIT innove également en permanence dans le domaine des périphériques de jeu. Le tout nouveau casque Gaming sans fil FUXI-H7 RGB est le premier à proposer une connectivité à 5 modes. En outre, comme il est compatible avec divers dispositifs de jeu, il permet aux utilisateurs de passer rapidement d'un appareil à l'autre. Son système audio spatial permet aux joueurs de bénéficier d'effets sonores immersifs, pour une expérience de jeu plus palpitante.

Parallèlement à ses capacités de développement de produits fiables, HAVIT construit une usine intelligente qui couvre des dizaines de milliers de mètres carrés en Chine, afin d'accélérer de manière globale la transformation numérique et d'améliorer ses capacités de production. En intégrant la chaîne de valeur mondiale et le réseau de ressources marketing omni-canal, HAVIT continue de créer de la valeur pour les partenariats commerciaux et les consommateurs et d'améliorer leur expérience.

HAVIT invite ses clients à se rendre sur son stand pour leur faire découvrir ses nouveaux produits et discuter de coopération. Rejoignez HAVIT en tant que collaborateur et créez ensemble un avenir radieux. Au plaisir de vous voir !

CONTACT : Iris Li, [email protected]