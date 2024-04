HAVITs innovative Audio-Produkte glänzen auf internationalen Elektronik-Messen

HONGKONG, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- 2024 wird eine Reihe von internationalen Elektronikmessen stattfinden, darunter die Global Sources Consumer Electronics Show, die Hong Kong Electronics Fair, die 135. Canton Fair, die ICTCOMM VIETNAM 2024, die COMPUTEX TAIPEI, die GITEX Africa 2024 und andere internationale Messen. In den letzten Jahren hat HAVIT kontinuierlich innovative, intelligente Produkte hervorgebracht, die Produktlinien wie Audiogeräte, Gaming-Peripheriegeräte, mobiles Zubehör und intelligente Elektronikprodukte für das Leben umfassen. Als eine Marke für intelligente Elektronikgeräte wird HAVIT drei innovative Kernprodukte auf internationalen Elektronikmessen präsentieren und damit die neuesten Errungenschaften und die technologische Stärke von HAVIT im Bereich der intelligenten Technologie demonstrieren.

Eines der Audiogeräte, die man auf der Messe nicht verpassen sollte, ist der drahtlose Kopfhörer H655BT Hybrid Noise Cancelling. Dieses Produkt wurde einer zweiten Iteration unterzogen, die zu einem Hexagon-Krieger-Produkt führte. Dank der hervorragenden Audioqualität mit Hi-Res Audio-Zertifizierung, der exklusiven HAVIT APP, der fortschrittlichen Hybrid-Noise-Cancelling-Technologie, dem eleganten Design von HAVIT, der extrem langen Akkulaufzeit von 76 Stunden und dem angenehmen Tragekomfort ist das Headset seit seiner Markteinführung zu einer beliebten Wahl für Verbraucher geworden.

Die OPENBUDS 1 Open-Ear Clip Headphones sind ein weiteres innovatives Produkt, das in diesem Jahr mit Spannung erwartet wird. Mit einer Verschmelzung von östlicher, moderner und minimalistischer Ästhetik in seinem modischen Design wurde es mit dem iF Design Award 2024 und dem Muse Design Award 2023 ausgezeichnet. Die fortschrittliche Direktional-Audiotechnologie sorgt dafür, dass der Klang genau auf die Ohren des Benutzers trifft. Durch das offene Design ist er bequemer zu tragen und sicherer beim Sport und auf Reisen.

Auch im Bereich der Gaming-Peripherie ist HAVIT ständig auf der Suche nach Innovationen. Der neue FUXI-H7 RGB kabellose Gaming-Kopfhörer ist der erste Gaming-Kopfhörer mit 5-Modus-Konnektivität. Außerdem ist sie mit verschiedenen Spielgeräten kompatibel, so dass die Benutzer schnell zwischen verschiedenen Geräten wechseln können. Die räumliche Audiofunktion bietet den Spielern beeindruckende Soundeffekte und sorgt so für ein noch spannenderes Spielerlebnis.

Zusätzlich zu seinen zuverlässigen Produktentwicklungskapazitäten baut HAVIT eine zehntausende Quadratmeter große Smart Factory in China, um die digitale Transformation umfassend voranzutreiben und seine Produktfertigungskapazitäten zu verbessern. Durch die Integration der globalen Wertschöpfungskette und des Omnichannel-Marketing-Ressourcennetzwerks schafft HAVIT weiterhin Mehrwert für Geschäftspartner und Verbraucher und verbessert deren Erfahrungen.

HAVIT heißt seine Kunden auf dem Stand willkommen, um neue Produkte kennenzulernen und über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Schließen Sie sich HAVIT als Mitarbeiter an und schaffen Sie gemeinsam eine glänzende Zukunft. Wir freuen uns auf Sie!

