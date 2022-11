HCLSoftware conclut un partenariat avec la Scuderia Ferrari

NEW YORK et NOIDA, Inde, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- HCLSoftware, leader mondial des solutions logicielles d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pluriannuel avec la légendaire équipe de Formule 1®, Scuderia Ferrari. Dans le cadre de cet accord avec Ferrari S.p.A., HCLSoftware devient un partenaire stratégique de l'équipe de course historique, en mettant l'accent sur la fourniture d'une technologie de précision à haute performance. Le logo de HCLSoftware fera ses débuts sur la monoplace F1-75 de la Scuderia Ferrari, pilotée par Charles Leclerc et Carlos Sainz lors de la finale de la saison de Formule 1 au Grand Prix d'Abu Dhabi 2022.

HCLSoftware logo and Scuderia Ferrari logo on the Ferrari F1-75 Single Seater HCLSoftware logo and Scuderia Ferrari logo on the Ferrari F1-75 Single Seater

« Ce partenariat est la rencontre entre deux grandes marques pour collaborer et changer l'avenir, a déclaré Rajiv Shesh, directeur des revenus chez HCLSoftware. Ferrari et HCLSoftware ont tous deux une histoire marquée par l'excellence et le progrès, et nous allons travailler ensemble pour réaliser des projets d'envergure en matière de développement. »

« Travailler aux côtés d'une équipe sportive aussi emblématique est une opportunité qui change la donne pour notre entreprise, a ajouté Dario Debarbieri, vice-président et responsable du marketing chez HCLSoftware. La volonté de gagner de la Scuderia Ferrari lui a permis de remporter 16 championnats de Formule 1 des constructeurs et 15 championnats de pilotes. Nous sommes fiers de mettre notre technologie et notre expertise au service de la F1 de Ferrari, mais également notre quête incessante d'excellence et de précision. »

« Nous sommes heureux de nous engager dans ce partenariat avec HCLSoftware, une entreprise avec laquelle nous partageons plusieurs valeurs, telles que l'excellence, la diligence, l'innovation et la passion, a indiqué Mattia Binotto, directeur principal de la Scuderia Ferrari. Dans un monde qui se digitalise de plus en plus, dans le sport comme dans la vie quotidienne, il est important de pouvoir compter sur un partenaire de premier ordre tel que HCLSoftware, pour qui la technologie de précision et de haute performance est un atout. »

Les deux sociétés s'engageront dans diverses activités marketing conjointes au cours de la saison de Formule 1 de l'année prochaine, en s'appuyant sur l'équipe, les plateformes et les actifs de la Scuderia Ferrari pour favoriser la sensibilisation, l'engagement et le commerce de HCLSoftware auprès d'une communauté mondiale.

À propos de HCLSoftware

HCLSoftware, une division de HCLTech, conçoit, commercialise, vend et supporte des logiciels pour la transformation numérique, les données, l'analyse et la compréhension, l'IA et l'automatisation, ainsi que la sécurité des entreprises. HCLSoftware est la fabrique de solutions natives du cloud pour les logiciels d'entreprise et alimente des millions d'applications dans plus de 20 000 entreprises, dont plus de la moitié des entreprises du Fortune 1000 et du Global 2000. La mission de HCLSoftware est de mener ses clients à la réussite ultime grâce à une innovation produit constante. https://www.hcltechsw.com/

