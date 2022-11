HCLSoftware firma parceria com Scuderia Ferrari

NOVA YORK e NOIDA, Índia, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A HCLSoftware, líder mundial em soluções de software empresarial, anunciou hoje uma parceria plurianual com a Scuderia Ferrari, a lendária equipe de Fórmula Um®. O acordo com a Ferrari S.p.A. permite que a HCLSoftware se torne uma parceira estratégica da histórica equipe de corrida, com foco no fornecimento de tecnologia de alto desempenho e precisão. O logotipo da HCLSoftware fará sua estreia no monoposto F1-75 da Scuderia Ferrari, pilotado por Charles Leclerc e Carlos Sainz no final de temporada da Fórmula Um no Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2022.

HCLSoftware logo and Scuderia Ferrari logo on the Ferrari F1-75 Single Seater HCLSoftware logo and Scuderia Ferrari logo on the Ferrari F1-75 Single Seater

"Esta parceria demonstra uma união de duas grandes marcas para colaborar e mudar o futuro", disse Rajiv Shesh, diretor de faturamento da HCLSoftware. "A Ferrari e a HCLSoftware têm um legado de excelência e progresso, e nos empenharemos para conquistar grandes resultados no desenvolvimento enquanto trabalharmos juntos."

"É uma oportunidade revolucionária para nossa empresa trabalhar ao lado de uma equipe esportiva tão icônica", disse Dario Debarbieri, vice-presidente e diretor de marketing da HCLSoftware. "A vontade de vencer da Scuderia Ferrari lhe rendeu 16 campeonatos de construtores e 15 campeonatos de pilotos na Fórmula Um. Temos orgulho de trazer não apenas nossa tecnologia e experiência para a atuação da Ferrari na F1, mas também nossa busca incessante pela excelência e precisão."

"Temos o prazer de embarcar nesta parceria com a HCLSoftware, uma empresa com a qual compartilhamos vários valores, como excelência, diligência, inovação e paixão", disse Mattia Binotto, diretor de equipe da Scuderia Ferrari. "Em um mundo cada vez mais digital, tanto no esporte como na vida cotidiana, é importante poder contar com um parceiro de equipe de primeira linha como a HCLSoftware, para quem a tecnologia de precisão de alto desempenho é um de seus pontos fortes."

Durante a temporada de Fórmula Um do próximo ano, as duas empresas estarão envolvidas em várias atividades conjuntas de marketing, alavancando a equipe, plataformas e ativos da Scuderia Ferrari para impulsionar o reconhecimento, o engajamento e o comércio da HCLSoftware para uma comunidade global.

Sobre a HCLSoftware

A HCLSoftware, uma divisão da HCLTech, desenvolve, comercializa, vende e presta suporte a softwares para transformação digital, dados, análises e insights, IA e automação, além de segurança empresarial. A HCLSoftware é a fábrica de soluções nativas da nuvem para software corporativo e é responsável por milhões de aplicativos em mais de 20 mil organizações, incluindo mais da metade das empresas listadas na Fortune 1000 e na Global 2000. A missão da HCLSoftware é impulsionar o sucesso final dos clientes graças à inovação incessante dos produtos. https://www.hcltechsw.com/

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1949221/HCLSoftware_Ferrari.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1947969/HCLSoftware_and_Ferrari_Infographic.jpg

FONTE HCLSoftware

