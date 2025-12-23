HCLSoftware erwirbt Jaspersoft von der Cloud Software Group

Durch die Übernahme kann HCLSoftware die Roadmap für Agentic Business Intelligence seiner Kunden beschleunigen, indem es seinen Geschäftsbereich Data & AI um integrierte Analyse- und pixelgenaue Berichtsfunktionen erweitert.

NOIDA, Indien und SANTA CLARA, Kalifornien, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), der Software-Geschäftsbereich von HCLTech, hat heute seine Absicht bekannt gegeben, Jaspersoft zu erwerben, einen Geschäftsbereich der Cloud Software Group und Anbieter einer führenden eingebetteten Analyse- und pixelgenauen Berichtsplattform.

Der Geschäftsbereich Data & AI (Actian) von HCLSoftware verzeichnet eine steigende Nachfrage nach seinen Lösungen für Metadatenmanagement, Datenkataloge und Data Governance und hat in den letzten fünf Jahren ein gutes Wachstum erzielt, das vor allem auf Lösungen für das Unternehmensdatenmanagement zurückzuführen ist. Die Übernahme wird das Angebot von Actian weiter verbessern, indem sie ein umfassendes, immersives Datenmanagement-Erlebnis ermöglicht und gleichzeitig die Reichweite durch eine große, globale Entwickler-Community erweitert, die sich aus Dateningenieuren und -architekten zusammensetzt, die aktiv Datenplattformen in der modernen Unternehmensumgebung aufbauen, implementieren und erweitern.

Jaspersoft bietet eine umfassende Business Intelligence- und Reporting-Plattform, mit der Unternehmen pixelgenaue Berichte, interaktive Dashboards und fortschrittliche Visualisierungen erstellen können. Jaspersoft ist seit jeher ein Branchenführer im Bereich pixelgenauer Berichterstellung und damit die bevorzugte Lösung für regulierte Branchen wie Behörden, Banken und Finanzdienstleister.

„Mit der zunehmenden Verbreitung von GenAI wünschen sich unsere Kunden Business-Intelligence-Lösungen, die konsistente Analysen und Berichte liefern und ihnen die Flexibilität bieten, die Analyseerfahrung vollständig selbst zu gestalten", erklärte Marc Potter, CEO von Actian und Portfolio General Manager der Data & AI-Abteilung von HCLSoftware. „Mit Jaspersoft wird Actian nahtlose, KI-gestützte Embedded Analytics mit hoher architektonischer Flexibilität bereitstellen, wodurch sich umfangreiche, pixelgenaue Berichte und interaktive Dashboards nahtlos in kundenorientierte Anwendungen integrieren lassen und skalierbare Self-Service-Business-Intelligence ermöglicht wird."

„Jaspersoft hat sich durch seine integrierten Analysefunktionen das Vertrauen von Unternehmen weltweit erworben", erklärte Steven Schneider, General Manager des Geschäftsbereichs Analytics bei der Cloud Software Group. „Wir sind davon überzeugt, dass HCLSoftware ein starker strategischer Eigentümer für das Unternehmen ist, und freuen uns darauf, dass Jaspersoft auch unter der Eigentümerschaft von HCLSoftware weiterhin seine Kunden bedienen wird."

Die Übernahme wird voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten nach der Unterzeichnung abgeschlossen sein.

Informationen zu HCLSoftware

HCLSoftware ist ein weltweit führendes Unternehmen für Software-Innovationen, das sich der Förderung der Digital+ Wirtschaft verschrieben hat. Wir entwickeln, vermarkten, verkaufen und unterstützen transformative Lösungen, die Erfahrung, Daten und Abläufe kombinieren und integrieren und damit eine mutige, KI-gesteuerte Vision der Digital+ Zukunft verwirklichen. Aufbauend auf einer reichen Tradition von Pioniergeist und unerschütterlichem Engagement für den Erfolg unserer Kunden liefern wir erstklassige Softwareprodukte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Unsere Grundwerte Integrität, Integration, Wertschöpfung, Mitarbeiterorientierung und soziale Verantwortung sind die Richtschnur für unser Handeln. HCLSoftware betreut mehr als 20.000 Unternehmen, darunter die Mehrheit der Fortune 100 und fast die Hälfte der Fortune 500. Weitere Informationen finden Sie unter hcl-software.com

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI bietet und über ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten verfügt. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis September 2025 auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

