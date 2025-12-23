HCLSoftware s'apprête à racheter Jaspersoft à Cloud Software Group

L'acquisition va permettre à HCLSoftware d'accélérer la feuille de route d'informatique décisionnelle agentique des clients en ajoutant des capacités intégrées d'analyse et de reporting parfaites au pixel près à sa division Données et IA

NOIDA, Inde et SANTA CLARA, Californie, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), la division logicielle de HCLTech, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Jaspersoft, une unité commerciale de Cloud Software Group et le fournisseur d'une plateforme de premier plan d'analyse intégrée et de reporting parfaite au pixel près (pixel-perfect).

La division Données et IA de HCLSoftware (Actian) constate une augmentation de la demande pour ses solutions de gestion des métadonnées, de catalogue de données et de gouvernance des données, et a enregistré une forte croissance ces cinq dernières années, tirée par les solutions de gestion des données d'entreprise. Cette acquisition va permettre à Actian de renforcer son offre en proposant une expérience de gestion des données immersive et de bout en bout, tout en élargissant sa portée grâce à une vaste communauté mondiale de développeurs composée d'ingénieurs et d'architectes spécialistes des données qui s'emploient activement à construire, déployer et étendre les plateformes de données dans l'environnement des entreprises modernes.

Jaspersoft propose une plateforme complète d'informatique décisionnelle (business intelligence) et de reporting qui permet aux entreprises de créer des rapports, des tableaux de bord interactifs et des visualisations avancées parfaits au pixel près. Jaspersoft a toujours été le leader du secteur en matière de rapports parfaits, ce qui en fait la solution de choix pour les secteurs réglementés tels que l'administration, les banques et les services financiers.

« Alors que l'adoption de l'IA générative s'accélère, nos clients veulent des solutions d'informatique décisionnelle capables de fournir des analyses et des rapports cohérents et offrant la souplesse nécessaire pour s'approprier pleinement l'expérience analytique », a déclaré Marc Potter, PDG d'Actian et directeur général du portefeuille de la division Données & IA de HCLSoftware. « Avec Jaspersoft, Actian fournira une analyse intégrée transparente alimentée par l'IA avec une grande flexibilité architecturale, ce qui permettra d'intégrer de manière transparente de grands volumes de rapports et de tableaux de bord interactifs parfaits au pixel près dans les applications en contact avec les clients, favorisant ainsi une informatique décisionnelle évolutive en libre-service. »

« Jaspersoft a gagné la confiance d'organisations du monde entier grâce à ses capacités d'analyse intégrées », a confié pour sa part Steven Schneider, directeur général de l'unité commerciale Analyse chez Cloud Software Group. « Nous pensons que HCLSoftware représente un propriétaire stratégique solide pour l'entreprise et nous nous réjouissons de savoir que Jaspersoft continuera à servir ses clients sous l'égide de HCLSoftware. »

L'acquisition devrait être finalisée dans les six mois suivant la signature.

À propos de HCLSoftware

HCLSoftware est un leader mondial de l'innovation logicielle qui se consacre à l'économie numérique. Nous développons, commercialisons, vendons et soutenons des solutions transformatrices qui combinent et intègrent l'expérience, les données et les opérations, en concrétisant une vision audacieuse, axée sur l'IA, de l'avenir Digital+. Forts d'un riche héritage d'esprit avant-gardiste et d'un engagement inébranlable en faveur de la réussite de nos clients, nous fournissons des produits logiciels de premier ordre qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs. Nos valeurs fondamentales d'intégrité, d'inclusion, de création de valeur, de centrage sur les personnes et de responsabilité sociale guident tout ce que nous faisons. HCLSoftware est au service de plus de 20 000 organisations, dont la majorité des entreprises du classement Fortune 100 et près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hcl-software.com

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui rassemble plus de 226 600 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie, le cloud et l'IA, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, l'industrie, les sciences de la vie et la santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour les douze mois clos en septembre 2025 s'est élevé à 14,2 milliards USD. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

