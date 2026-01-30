HCLSoftware Tech Trends 2026: La autonomía de la IA está preparada para transformar la empresa autónoma

SANTA CLARA, Calif. y NOIDA, India, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), un líder mundial en soluciones de software empresarial, presentó este mes su informe Tech Trends 2026. Basado en 8 meses de investigación estructurada y conocimientos de 173 líderes empresariales, el informe señala un cambio definitivo en el panorama digital: la inteligencia autónoma, no simplemente la adopción de tecnología, está impulsando la ventaja competitiva.

Conclusiones clave

Los agentes de IA y los sistemas autónomos muestran la mayor atracción global. El 76 % de los líderes priorizan estos sistemas, y el 81 % de las empresas informan sobre iniciativas piloto o en vivo. Sin embargo, la gobernanza es el "eslabón perdido" para el 25 % de las organizaciones.

El 84 % de los encuestados espera que Low-Code/No-Code acelerado por IA alcance su escala completa en 18 meses, mientras que el modelo Service-as-Software™ (SaS) está revolucionando rápidamente el SaaS tradicional.

(SaS) está revolucionando rápidamente el SaaS tradicional. La ética y la infraestructura están pasando de los silos de TI a la sala de juntas. El 79 % de los líderes confirma que los marcos de IA responsable están activos hoy, el 88 % está evaluando la preparación de la criptografía poscuántica (PQC) y el 60 % anticipa la preparación de 6G dentro de tres años.

Por qué esto importa

A medida que la IA evoluciona de asistentes a agentes autónomos, los sistemas pueden iniciar, ejecutar y completar cada vez más el trabajo de un extremo a otro, lo que lleva a las empresas a un nuevo modelo operativo "autónomo". En este entorno, la soberanía digital se convierte en un imperativo estratégico: es la capa de control que permite la escala global y al mismo tiempo protege el cumplimiento regional, la integridad de los datos y la confianza de las partes interesadas. Las organizaciones que construyen una gobernanza por diseño ampliarán la autonomía con confianza; aquellos que no corren el riesgo de fragmentar las operaciones y erosionar la rendición de cuentas.

Tech Trends 2026 de HCLSoftware sostiene que el desafío principal no es implementar la autonomía, sino diseñarla (integrada entre experiencia, datos y operaciones) para que la autonomía se convierta en una propiedad confiable del sistema en lugar de un conjunto de características desconectadas. Ahí es donde el modelo XDO (Experiencia, Datos y Operaciones) de HCLSoftware proporciona una lente unificadora: construir sistemas que sean inteligentes pero gobernados, autónomos pero responsables y escalables pero soberanos.

Perspectiva ejecutiva

"Las empresas se definirán menos por lo que construyen y más por lo que permiten que la tecnología decida, adapte y gobierne en su nombre. Los próximos 24 a 36 meses pertenecen a líderes que pueden convertir la inteligencia en un modelo operativo vivo: autónomo por defecto, resiliente a escala y soberano por diseño", dijo Kalyan Kumar, director de productos de HCLSoftware. "Debido a que los agentes de IA comprimen los ciclos de decisión, cada parte de la pila empresarial se está reescribiendo, desde el software que puede construirse y ejecutarse por sí solo hasta las redes que detectan y orquestan. Es por eso que la gobernanza por diseño es ahora tan crítica como la innovación por diseño".

Indicadores de tendencias para 2026

Ecosistemas autónomos: 2026 marca el "año de cruce" de la IA, que permite a los sistemas iniciar y completar tareas de forma independiente, formando el núcleo operativo de las empresas autónomas.

2026 marca el "año de cruce" de la IA, que permite a los sistemas iniciar y completar tareas de forma independiente, formando el núcleo operativo de las empresas autónomas. Software de próxima generación: la IA generativa y el Low-Code convergen para crear software autooperativo que evoluciona de forma autónoma, algo fundamental para arquitecturas ágiles y autónomas.

la IA generativa y el Low-Code convergen para crear software autooperativo que evoluciona de forma autónoma, algo fundamental para arquitecturas ágiles y autónomas. Seguridad cuántica segura: la migración a arquitecturas resistentes a lo cuántico (con un 27 % ya en pilotos de PQC) asegura la integridad y continuidad de las operaciones autónomas impulsadas por IA.

la migración a arquitecturas resistentes a lo cuántico (con un 27 % ya en pilotos de PQC) asegura la integridad y continuidad de las operaciones autónomas impulsadas por IA. Redes habilitadas para sensores: los satélites LEO y las primeras pruebas de 6G están creando conectividad nativa de IA, proporcionando datos en tiempo real y la capacidad de respuesta esencial para agentes autónomos y funciones empresariales.

Señales prospectivas

Lente 2030: La Matriz de Tendencias 2030 del informe subraya cómo las tecnologías de hoy están convergiendo en las jugadas que darán forma a la industria del mañana, acelerando el cambio de pilotos aislados a sistemas integrados y modelos operativos a escala empresarial. La señal para los líderes: construir gobernanza, talento y bases arquitectónicas ahora para que la autonomía, la orquestación y la velocidad puedan escalar sin perder el control o la confianza.

La empresa autogestionada se vuelve común: un núcleo de decisión autónomo replanifica continuamente las ventas/suministros/recursos, mientras que un optimizador de huella de IA reduce los costes y las emisiones en todos los sitios.

un núcleo de decisión autónomo replanifica continuamente las ventas/suministros/recursos, mientras que un optimizador de huella de IA reduce los costes y las emisiones en todos los sitios. El trabajo va más allá de las pantallas hacia operaciones espaciales: los espacios de trabajo del copiloto XR y los sitios virtuales persistentes se convierten en los predeterminados para la ejecución, la formación y las inspecciones remotas respaldadas por laboratorios de experiencia de impacto inmersivo.

los espacios de trabajo del copiloto XR y los sitios virtuales persistentes se convierten en los predeterminados para la ejecución, la formación y las inspecciones remotas respaldadas por laboratorios de experiencia de impacto inmersivo. Los resultados de gobierno reemplazan la recopilación de datos: un tejido de decisiones gobernado junto con una malla de datos empresariales hace que la IA sea explicable y compatible, conectando la sostenibilidad y la salud a través de libros de impacto y centros de conocimiento.

Para descargar el informe completo, visite la página web ( enlace ).

