HCLTech s'associe à The Magnum Ice Cream Company pour moderniser sa base numérique

NOIDA, Inde, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), une société technologique de premier plan au niveau mondial, a conclu un partenariat pluriannuel pour la conception, la construction et la gestion d'une infrastructure informatique prête pour l'avenir pour The Magnum Ice Cream Company (TMICC), la plus grande société de crèmes glacées au monde. Dans les années à venir, HCLTech déploiera sa plateforme AI Force de façon à intégrer l'IA dans l'infrastructure numérique de TMICC.

Les solutions de HCLTech intègrent l'analyse prédictive, améliorent l'observabilité des processus commerciaux et maintiennent l'expérience utilisateur au cœur du modèle d'exploitation de ses clients afin d'assurer des opérations informatiques évolutives et résilientes dans le monde entier. Au cœur du partenariat avec TMICC se trouve l'évolution de l'AIOps vers un modèle d'exploitation NoOps, permettant une automatisation sans contact et des solutions agentiques pour des opérations informatiques entièrement autonomes.

« À mesure que The Magnum Ice Cream Company progresse en tant qu'entreprise de crème glacée indépendante cotée en bourse, nous insufflons de l'intelligence dans chaque couche de notre fondation numérique. Notre partenariat avec HCLTech est déterminant pour la mise en place d'une infrastructure sûre et tournée vers l'avenir. Ensemble, nous débloquons des capacités d'IA avancées qui redéfiniront l'excellence opérationnelle et élèveront les expériences que nous offrons », a déclaré Mark O'Brien, Chief Technology Officer, The Magnum Ice Cream Company.

Ce nouveau partenariat témoigne de l'innovation, de l'agilité et de l'excellence opérationnelle de HCLTech au sein de l'industrie des biens de consommation emballés, en favorisant une transformation menée par la technologie et en améliorant l'expérience client. La méthodologie éprouvée de HCLTech permettra à TMICC de sortir en douceur de l'accord de service de transition (TSA) d'Unilever et d'établir une infrastructure informatique entièrement nouvelle pour construire l'avenir numérique de la crème glacée alimenté par l'IA.

« Ce partenariat renforce le leadership de HCLTech dans la conduite de transformations complexes et globales soutenues par une profonde expertise dans le domaine. Nous nous réjouissons de contribuer à la vision et à la stratégie de croissance de TMICC avec le meilleur de la technologie et du talent mondial », a ajouté C Vijayakumar, PDG et directeur général de HCLTech.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les principaux secteurs d'activité et fournissons des solutions pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et les soins de santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

À propos de la Magnum Ice Cream Company

La Magnum Ice Cream Company est la plus grande entreprise de crème glacée au monde. Avec un portefeuille de marques inégalé, dont les grandes marques mondiales Magnum, Ben & Jerry's, Wall's et Cornetto, et avec un parc mondial de 3 millions de congélateurs, nos produits sont disponibles dans plus de 80 pays. L'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2024. Pour plus d'informations, consultez le site The Magnum Ice Cream Company.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

HCLTech



Nitin Shukla, Inde

[email protected]



Meredith Bucaro, Amériques

[email protected]



Elka Ghudial, EMEA

[email protected]



James Galvin, APAC

[email protected]



The Magnum Ice Cream Company

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg