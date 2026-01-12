HCLTech geht Partnerschaft mit The Magnum Ice Cream Company ein, um deren digitale Infrastruktur zu modernisieren

NOIDA, Indien, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat eine mehrjährige Partnerschaft geschlossen, um eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur für The Magnum Ice Cream Company (TMICC), den weltweit größten Eiscremehersteller, zu entwerfen, aufzubauen und zu verwalten. In den kommenden Jahren wird HCLTech seine Plattform AI Force einsetzen, um KI in die gesamte digitale Infrastruktur von TMICC zu integrieren.

Die Lösungen von HCLTech integrieren Predictive Analytics, verbessern die Beobachtbarkeit von Geschäftsprozessen und stellen die Benutzererfahrung in den Mittelpunkt des Betriebsmodells ihrer Kunden, um skalierbare, widerstandsfähige IT-Abläufe auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Im Mittelpunkt der Partnerschaft mit TMICC steht die Entwicklung von AIOps zu einem NoOps-Betriebsmodell, das Zero-Touch-Automatisierung und agentenbasierte Lösungen für vollständig autonome IT-Abläufe ermöglicht.

„Da sich The Magnum Ice Cream Company zu einem unabhängigen börsennotierten Eiscremehersteller entwickelt, integrieren wir Intelligenz in jede Ebene unserer digitalen Grundlage. Unsere Partnerschaft mit HCLTech ist für den Aufbau einer sicheren, zukunftsfähigen Infrastruktur entscheidend. Gemeinsam erschließen wir fortschrittliche KI-Fähigkeiten, die operative Exzellenz neu definieren und das von uns gebotene Erlebnis verbessern werden", sagte Mark O'Brien, Chief Technology Officer bei The Magnum Ice Cream Company.

Die neue Partnerschaft demonstriert die Innovationskraft, Agilität und operative Exzellenz von HCLTech in der Konsumgüterindustrie, treibt den technologiegetriebenen Wandel voran und verbessert das Kundenerlebnis. Die bewährte Methodik von HCLTech wird sicherstellen, dass TMICC einen nahtlosen Ausstieg aus dem Transition Service Agreement (TSA) mit Unilever vollziehen und eine neue IT-Infrastruktur aufbauen kann, um eine KI-gestützte digitale Zukunft für Eiscreme zu schaffen.

„Diese Partnerschaft stärkt die Führungsrolle von HCLTech bei der Umsetzung komplexer, globaler Transformationen, die durch fundiertes Fachwissen unterstützt werden. Wir freuen uns darauf, mit den besten Technologien und globalen Talenten zur Wachstumsvision und -strategie von TMICC beizutragen", fügte C Vijayakumar, CEO und Managing Director von HCLTech, hinzu.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Informationen zur Magnum Ice Cream Company

Die Magnum Ice Cream Company ist der weltweit größte Hersteller von Speiseeis. Mit einem konkurrenzlosen Markenportfolio, darunter globale Power-Marken wie Magnum, Ben & Jerry's, Wall's und Cornetto, und einer weltweiten Flotte von 3 Millionen Tiefkühltruhen sind unsere Produkte in über 80 Ländern erhältlich. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website The Magnum Ice Cream Company.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg