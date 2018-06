H&D Wireless reçoit trois commandes de pré-production de modules IdO

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

Les clients viennent d'Europe du Nord et offrent des ordinateurs sur modules pour les systèmes informatiques industriels.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu plusieurs commandes de pré-production de SPB228 en un court laps de temps, cela montre que les modules que nous proposons réduisent drastiquement le délai entre le prototype et la production en série, » a expliqué Pär Bergsten, PDG et fondateur de H&D Wireless.

H&D est fier d'annoncer 14 'design-ins' actualisés (l'étape précédant la production en série) du SPB228, alors que l'entreprise n'en comptait que 2 au mois de janvier 2018.

L'Europe domine le marché des PC industriels qui connaît un taux de croissance de plus de 10 % (source : TMR Analysis). Le marché de l'IdO industriel se développe fortement, et on estime qu'il vaudra 225 milliards de dollars en 2022 (Markets & Markets Research).

Avec le SPB228, les développeurs ciblent un large éventail d'applications ;

▪ Systèmes de contrôle et suivi industriel sûrs et hautes performances

▪ Électronique grand public comme le jeu en ligne et l'informatique mobile

▪ Systèmes de maisons intelligentes hautes performances ; vidéo, audio et sécurité

Le module intègre toutes les fonctions pour un WLAN 2x2 MU-MIMO, bibande et compatible Bluetooth 5 pour les plateformes Linux. Connecteur M.2, faible puissance, certifié FCC, IC et CE.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de solutions pour l'Internet des Objets (IdO) et de services de localisation en temps réel (RTLS + GPS) avec sa plateforme cloud Griffin et GEPS. H&D Wireless a été fondé en 2009 et compte parmi les sociétés du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des applications IdO et M2M à travers le monde. La société développe et commercialise des solutions pour la numérisation et l'optimisation dans l'industrie avec GEPS, notamment l'intelligence artificielle intégrée, souvent dénommée industrie 4.0 ou usine intelligente. Les actions de H&D Wireless sont cotées au Nasdaq First North à Stockholm depuis décembre 2017. FNCA Sweden AB est nommé conseiller agréé.

La publication de ces informations par H&D Wireless AB est requise conformément à la réglementation européenne concernant les abus de marché. Les informations ont été fournies par la personne de contact ci-dessous, pour une publication à 8 h 00 HNEC le 8 juin 2018.

