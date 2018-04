H&D Wireless reçoit une nouvelle commande de Scania

H&D Wireless AB, entreprise suédoise cotée sur le Nasdaq First North, reçoit de nouvelles commandes de la part de Scania. Le système pilote installé par H&D Wireless pour le positionnement en intérieur au sein de l'usine conceptuelle « Smart Factory Lab » de Scania, située à Södertälje, va avoir une plus grande portée. La nouvelle commande signifie non seulement des fonctionnalités supplémentaires, mais aussi le fait que H&D Wireless intègre des outils des principaux fournisseurs dans le système de positionnement appelé GEPS.

En juin 2017, Scania a commandé un projet pilote de système de positionnement en intérieur de H&D Wireless, appelé « système de localisation en temps réel » (RTLS). La solution a permis au géant des camions d'évaluer la technologie RTLS afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble des processus et des objets de production. La nouvelle commande de Scania se traduit par un contrat d'exploitation de 17 mois pour H&D Wireless, qui porte sur le service de positionnement GEPS, l'intégration et les tests de celui-ci, ainsi que les outils des principaux fournisseurs, la préparation de la connexion 5G et la possibilité de pilotage des activités commerciales.

« La confiance continue que manifestent les meilleurs et plus efficaces constructeurs de camions au monde montre les avantages commerciaux que notre solution est à même de créer. Nous pouvons contribuer à améliorer l'utilisation des équipements de 20 à 30 pour cent », déclare Pär, PDG de H&D Wireless.

GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services), la solution propriétaire de H&D Wireless, signifie que le matériel et les logiciels sont installés pour gérer la numérisation et l'automatisation. Le système numérise et visualise les processus physiques et il identifie, entre autres, la gestion des matériaux, les goulots d'étranglement de la production, le taux d'utilisation des ressources et les interruptions imprévues de machines grâce au positionnement radio et à l'intelligence artificielle (IA). L'ambition affichée est celle de réduire les coûts de fabrication, les délais et le capital immobilisé. H&D Wireless estime que la période de récupération du système est inférieure à six mois dans le cadre d'une installation caractéristique.

« La première étape du projet pilote a donné de bons résultats. Nous poursuivons donc maintenant l'installation afin de démontrer les avantages des processus dans notre fabrication interne et de poursuivre l'intégration avec les systèmes de Scania », déclare Lars Hanson, directeur de projet pour Smart Factory Lab chez Scania.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes Cloud et de plateformes pour l'Internet des objets (IdO) et le positionnement en temps réel (RTLS+GPS), avec ses produits Griffin et GEPS. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. Les actions de H&D Wireless sont cotées sur le Nasdaq First North à Stockholm depuis décembre 2017. L'entreprise développe et offre des solutions destinées à la numérisation de l'industrie, généralement appelée Industrie 4.0 et « usine intelligente ». FNCA Sweden AB est nommée conseillère certifiée pour l'entreprise

À propos de Scania.

Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Aux côtés de nos partenaires et de nos clients, nous négocions la transition vers un système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73 100 camions, 8 300 autobus et 7 800 moteurs à usage industriel ou marin à nos clients. Notre chiffre d'affaires s'est élevé à près de 104 milliards de couronnes suédoises, dont environ 20 pour cent dans le domaine des services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et emploie quelque 46 000 personnes. La recherche et le développement se font en très grande majorité en Suède, avec des antennes au Brésil et en Inde. La production s'effectue en Europe, en Amérique latine et en Asie, mais il y a aussi des centres de production régionaux en Afrique, Asie et Eurasie. Scania fait partie de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.scania.com

