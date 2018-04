Uusi tilaus H&D Wirelessille Scanialta

H&D Wireless AB, ruotsalainen Nasdaq First North -pörssiin listattu yritys, sai lisätilauksen Scanialta. H&D Wirelessin asentamaa sisätilojen paikannusjärjestelmän pilottiprojektia Scanian konseptitehtaalla Smart Factory Labissa Södertäljessä laajennetaan. Uusi tilaus parantaa tehtaan toimintaa ja antaa H&D Wirelessille mahdollisuuden lisätä johtavan tavarantoimittajan työkalut GEPS-paikannusjärjestelmään.

Kesäkuussa 2017 Scania teki pilottitilauksen H&D Wirelessin reaaliaikaisesta sisätiloihin tarkoitetusta paikannusjärjestelmästä, RTLS:stä. Ratkaisun ansiosta rekkajätti on voinut RTLS-tekniikan avulla hallia paremmin prosesseja ja tuotantoon liittyvää materiaalia. Uusi tilaus merkitsee 17 kuukauden toimintasopimusta H&D Wirelessin GEPS-paikannusjärjestelmästä, johtavan tavarantoimittajan työkalujen integrointia ja testausta, 5G-yhteyteen valmistautumista ja kaupallisen pilotin mahdollisuutta.

"Maailman ehkä parhaan ja tehokkaimman rekkavalmistajan osoittama luottamus on todiste siitä, millaisia etuja meidän ratkaisumme avulla voi saada. Me voimme auttaa tehostamaan välineiden käyttöä 20-30 prosenttia", sanoo Pär Bergsten, H&D Wirelessin toimitusjohtaja.

H&D Wirelessin GEPS for Industry (Griffin Enterprise Positioning Services) -ratkaisun laitteiden ja ohjelmistojen avulla ohjataan digitalisaatiota ja automaatiota. Järjestelmä digitoi ja visualisoi fyysiset prosessit ja tunnistaa mm. materiaalinhallinnan, tuotannon pullonkaulat, resurssien käyttöasteen ja odottamattomat koneiden käyttökatkokset radiopaikannuksen ja tekoälyn (AI) avulla. Tavoitteena on vähentää valmistuksen kuluja, lyhentää läpimenoaikoja ja vähentää sidottua pääomaa. H&D Wirelessin mukaan järjestelmä maksaa itsensä takaisin keskimäärin noin alle puolessa vuodessa.

"Pilottiprojektin ensimmäinen vaihe on sujunut hyvin. Siksi jatkamme nyt asennusta nähdäksemme prosessin edut sisäisessä valmistuksessa ja jatkamme integrointia Scanian järjestelmiin", sanoo Lars Hanson, Scanian Smart Factory Labin projektijohtaja.

Nämä tiedot H&D Wireless AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tiedot julkaistiin yllä lukevan tahon ja yhteyshenkilön toimesta klo 8.00 CET 25.4. 2018.

Tietoa H&D Wirelessista:

H&D Wireless on ruotsalainen teollisen internetin (IoT) ja reaaliaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvi- ja alustaratkaisujen toimittaja, jonka tuotteita ovat Griffin ja GEPS. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja palkituimmista IoT-yrityksistä, joka on toimittanut maailmanlaajuisesti jo yli 1 100 000 tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin. H&D Wirelessin osakkeet on listattu Tukholman Nasdaq First North -pörssiin joulukuussa 2017. Yhtiö kehittää ja toimittaa ratkaisuja teollisuuden digitalisointiin, jota usein nimitetään Industry 4.0:ksi tai Smart Factoryksi. Certified Advicer: FNCA Sweden AB.

Tietoja Scaniasta:

Scania on maailman johtaja kuljetusratkaisujen tarjoaja. Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa kuljemme kehityksen kärjessä kohti kestävää kuljetusjärjestelmää. Vuonna 2016 toimitimme 73 100 kuorma-autoa, 8 300 linja-autoa ja 7 800 teollisuuden ja laivojen moottoria asiakkaillemme. Nettomyynti ylsi lähes 104 miljardiin kruunuun, josta noin 20 prosenttia oli palvelumyyntiä. Scania on perustettu vuonna 1891, ja nyt se toimii yli sadassa maassa ja työllistää noin 46 000 ihmistä. Tutkimus ja kehitys on keskitetty Ruotsiin, ja sitä tehdään myös Brasiliassa ja Intiassa. Tuotanto tapahtuu Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasia, ja Afrikassa, Aasiassa ja Euraasiassa on alueelliset tuotantokeskukset. Scania on osa Volkswagen Truck & Bus GmbH:ta. Lisätietoa: http://www.scania.com

