H&D Wireless sélectionne Decawave pour lui fournir des puces ULB en vue d'une augmentation de production de son système de positionnement intérieur GEPS

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/681429/Decawave_Logo.jpg )

Decawave développe des circuits intégrés pour une communication et un positionnement ultra-précis en temps réel sur la base de sa plateforme technologique à ultra large bande (ULB), qui mesure la distance en calculant le temps qu'il faut aux signaux radio pour voyager dans l'air. À travers ce partenariat, H&D Wireless a mis en œuvre l'émetteur-récepteur ULB de Decawave, première solution à puce unique du secteur pour les systèmes de localisation en temps réel (RTLS), dans sa plateforme cloud Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS).

« L'utilisation de la puce d'émetteur-récepteur révolutionnaire de Decawave nous permet d'accroître la précision de positionnement aux 10 centimètres près outre un déploiement plus rapide, faisant de GEPS une solution encore plus polyvalente et compétitive », a déclaré Pär Bergsten, PDG et fondateur de H&D Wireless. « Les utilisateurs de GEPS peuvent s'attendre à un positionnement plus précis et à un déploiement plus rapide, mettant le RTLS à disposition d'une plus large gamme d'applications telles que l'Industrie 4.0 et le marché hôtelier. »

« La solution GEPS de H&D Wireless représente la solution d'infrastructure la plus mature sur le marché aujourd'hui, et nous nous réjouissons de travailler avec H&D pour accélérer l'introduction de RTLS précis dans les applications de fabrication exigeantes du monde entier », a déclaré Paul Costigan, directeur des ventes et du marketing chez Decawave.

H&D Wireless est cotée au Nasdaq First North depuis le 22 décembre 2017, et a récemment lancé les GEPS Raven Tags, qui complètent les actuels Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS), un système de positionnement intérieur en temps réel pour l'industrie, la vente au détail et les grandes installations, grâce à un positionnement extérieur utilisant les technologies GPS et de l'IdO à bande étroite. Cela permet aux industries de la fabrication de suivre les matériaux à la fois à l'intérieur d'une usine et entre plusieurs usines. Le marché mondial des usines intelligentes et de l'IdO industriel est en rapide expansion et on estime que sa valeur atteindra plus de 225 milliards USD en 2022 (selon une étude de Markets and Markets Research).

À propos de H&D Wireless

H&D Wireless est un fournisseur suédois de plateformes cloud pour le positionnement en temps réel (RTLS+GPS) et l'Internet des objets (IdO) avec ses produits Griffin et GEPS. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des sociétés du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO M2M à travers le monde. Les actions H&D Wireless sont cotées au Nasdaq First North à Stockholm depuis décembre 2017. La société développe et fournit des solutions pour la numérisation de l'industrie, communément désignée Industrie 4.0 et Usine intelligente. FNCA Sweden AB a été désigné comme conseiller agréé de l'entreprise.

http://www.hd-wireless.com

À propos de Decawave :

Decawave développe des modules, des logiciels, des semiconducteurs ainsi que des conceptions de référence, qui permettent l'offre de services de micro-localisation locale en temps réel ultra-fiables et ultra-précis. Decawave est basée en Irlande, avec un siège régional en Californie et en Chine et une présence en Corée du Sud, en France et au Japon.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.Decawave.com

Site Web : http://www.hd-wireless.com

SOURCE H&D Wireless AB