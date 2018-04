H&D Wireless valitsi Decawaven UWB-sirujen toimittajaksi sisätilojen GEPS-paikannusjärjestelmän tuotannon vauhdittamiseksi

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )

Decawave kehittää mikropiirejä tosiaikaiseen huipputarkkaan paikannukseen ja viestintään UWB-teknologia-alustallaan, joka mittaa etäisyyttä laskemalla, kuinka kauan radiosignaali kulkee ilmassa. Kumppanuuden puitteissa H&D Wireless on ottanut käyttöön Griffin Enterprise Positioning Service (GPES) -pilvipalvelussaan Decawaven UWB-lähetin-vastaanottimen, joka on alan ainoa yksisiruinen ratkaisu reaaliaikaisen paikannusjärjestelmän (RTLS) sovelluksille.

"Decawaven huipputason lähetin-vastaanotinsirun avulla voimme nostaa paikannustarkkuuden jopa 10 senttimetriin ja nopeuttaa käyttöönottoa, mikä tekee GEPS:stä entistä monipuolisemman ja kilpailukykyisemmän ratkaisun," Pär Bergsten, H&D Wirelessin CEO ja perustaja, sanoo. "GEPS:n käyttäjät voivat odottaa tarkempaa paikannusta ja nopeampaa käyttöönottoa, minkä ansiosta RTLS on käytettävissä laajemmassa valikoimassa sovelluksia, esimerkiksi Teollisuus 4.0:n ja hotelli- ja ravintola-alan sovelluksissa."

"H&D Wirelessin GEPS on markkinoiden kehittynein infrastruktuuriratkaisu, ja olemme innoissamme voidessamme työskennellä H&D:n kanssa nopeuttaaksemme tarkan RTLS-paikannuksen käyttöönottoa vaativissa tuotantosovelluksissa maailmanlaajuisesti, Decawaven Chief Sales and Marketing Officer Paul Costigan sanoo.

H&D Wireless listautui Nasdaq First North -pörssiin 22. joulukuuta 2017 ja toi äskettäin markkinoille GEPS Raven Tags-tuotteet, jotka täydentävät nykyistä tosiaikaista Griffin Enterprise Positioning Services (GEPS) -sisäpaikannuspalvelua, jota tarjotaan ulkopaikannuksessa GPS:ää ja NB-IoT:tä käyttävälle teollisuudelle, vähittäiskaupalle ja suurille laitoksille. Tämä antaa tuotantoteollisuudelle mahdollisuuden jäljittää materiaaleja sekä tehtaan sisällä että siirrettäessä niitä tehtaasta toiseen. Älytehtaan ja teollisen IoT:n globaalit markkinat kasvavat voimakkaasti. Niiden arvioidaan ylittävän 225 miljardia dollaria vuonna 2022 (Markets and Markets Research).

H&D Wireless on ruotsalainen esineiden internetin (IoT) ja tosiaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvipalvelujärjestelmätuottaja, joka tarjoaa Griffin- ja GEPS-tuotteita. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja eniten palkituista IoT-yrityksistä. Se on tähän mennessä toimittanut yli 1 100 000 langatonta tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin ympäri maailmaa. H&D Wirelessin osakkeet on listattu Nasdaq First North -pörssissä Tukholmassa joulukuusta 2017 alkaen. Yhtiö kehittää ja toimittaa ratkaisuja alan digitalisointiin, mitä kutsutaan yleisesti nimillä Industry 4.0 ja Smart Factory. FNCA Sweden AB on nimetty yrityksen sertifioiduksi neuvojaksi.

Decawave kehittää puolijohderatkaisuja, ohjelmistoja, moduuleja ja mallikonsepteja, jotka mahdollistavat reaaliaikaiset, erittäin tarkat ja erittäin luotettavat paikalliset mikropaikannuspalvelut. Decawaven pääkonttori sijaitsee Irlannissa. Yhtiöllä on alueelliset pääkonttorit Kaliforniassa ja Kiinassa, ja se toimii lisäksi Etelä-Koreassa, Ranskassa ja Japanissa.

Lisätietoja on osoitteessa http://www.Decawave.com

