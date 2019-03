Head2Toe Recycling anuncia su lanzamiento oficial general para repensar el reciclaje

ORLANDO, Florida, 26 de marzo de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wayne Elsey, fundador y director ejecutivo de Elsey Enterprises, anunció el lanzamiento oficial general de Head2Toe Recycling. Dado que la compañía tiene relaciones con microemprendedores (propietarios de pequeñas empresas) de naciones en desarrollo, que se crearon durante los casi cinco años de Elsey con sus compañías de recolección de calzado, Head2Toe Recycling ya se encuentra posicionada como líder del mercado.

Head2Toe Recycling entra a la industria del reciclaje como uno de los líderes del sector por su infraestructura y sus operaciones integradas. Como la mayoría de los estadounidenses no sabe dónde puede reciclar su ropa, accesorios relacionados, calzado e incluso dispositivos móviles personales, los ejecutivos de la compañía vieron una oportunidad para crear una empresa de reciclaje. El estadounidense promedio desecha un promedio de 81 libras de ropa cada año. En las naciones en desarrollo hay una gran necesidad de mercancías no deseadas, y el 70% de la población mundial usa ropa reciclada. Head2Toe Recycling tiene relaciones establecidas, conocimiento, experiencia y capacidad para crear un puente para las soluciones sostenibles entre los Estados Unidos y países en desarrollo.

"En su libro The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing (La magia del orden: herramientas para ordenar tu casa y tu vida), Marie Kondo escribió: 'La pregunta de qué quieres poseer en realidad es la pregunta de cómo quieres vivir tu vida'. Su programa de Netflix ha demostrado que existe un inmenso deseo de simplificar, pero el problema consiste en dónde enviar las cosas no deseadas", dice Elsey. Y agrega: "Head2Toe Recycling es la solución para la ropa, los accesorios y los celulares de todos, porque tenemos la infraestructura y la red necesarias para ofrecer una solución sostenible probada. A diferencia de las tiendas de segunda mano y otras, no rechazamos a las personas y sus donaciones. La gente tiene la posibilidad de limpiar sus viviendas, hacer contribuciones caritativas a obras benéficas de su elección entre nuestros socios sin fines de lucro y, además, ayudar a la población global y el planeta a Rethink Recycling (Repensar el reciclaje) y cómo se hace".

Head2Toe Recycling fue fundada por el filántropo mundial y emprendedor social Wayne Elsey. La compañía lleva la ropa, accesorios relacionados, zapatos y dispositivos móviles recolectados en los Estados Unidos a microemprendedores de naciones en desarrollo. La compañía ayuda a las personas a sumarse fácilmente a la revolución del reciclaje al ser la tienda integral en la que los minoristas, las empresas, las personas individuales y las comunidades pueden experimentar la sostenibilidad simplificada con un líder de mercado probado. Head2Toe Recycling ayuda a la población estadounidense a dejar de tirar la ropa, los accesorios, el calzado y los celulares usados a la basura y dañar así el medio ambiente y nuestro planeta. En lugar de ello, las personas pueden aportar sus artículos, conseguir que se haga una donación en efectivo para una causa de su elección y ayudar a microemprendedores de todo el mundo que necesitan oportunidades de trabajo económicas.

