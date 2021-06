Headset arpara VR 5K e headset multifuncional são anunciados globalmente

BEIJING, 1 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje, durante o evento de apresentação mundial do headset de realidade virtual (RV) da empresa de RV arpara, "Discover Yourself in a Parallel Universe" (Descubra-se em um Universo Paralelo), o headset de RV de última geração e o headset de RV multifuncional da arpara foram anunciados, juntamente com a plataforma social virtual arparaland.

O headset de RV e o headset de RV multifuncional da arpara têm, ambos, telas duplas de micro-OLED de 1,03 polegadas e resolução de 2560 x 2560, oferecendo uma resolução de visualização combinada de 5K x 2,5K. São os primeiros headsets de RV a oferecer PPI super alto, amplo FOV e recursos de baixa latência em estruturas compactas. Em contraste com o LCD e o AMOLED, a tela de micro-OLED tem um inacreditável PPI de 3514, que se traduz em cinco a seis vezes mais detalhes visuais, uma alta taxa de abertura que remove o "efeito porta de tela" e um tempo de resposta de 1μs para reduzir significativamente a latência geral do sistema. Os dois headsets são capazes de proporcionar uma experiência de realidade virtual extremamente imersiva sem precedentes.

O headset de RV arpara pesa 200 gramas, 1/3 de um típico headset de RV, conta com 95° FOV e taxa de atualização de 120 Hz. Pode ser conectado a telefones, computadores e consoles de jogos. Juntamente com um kit de rastreamento de posição de 6DoF, ele completa uma configuração de jogos de RV para PC.

O headset de RV multifuncional arpara pesa 380 gramas, tem rastreamento de cabeça e mãos de 6DoF de dentro para fora; funciona na plataforma Qualcomm XR2, que é capaz de acionar seis câmeras simultaneamente; potência 11 vezes maior de processamento de IA e suporta vídeos de 8K. Outras especificações incluem uma bateria de alta capacidade de 4.600 mA, 95° FOV, taxa de atualização de 90 Hz e suporte com e sem fio para streaming para jogar Steam VR.

A arparaland, desenvolvida pela equipe da arpara, é uma plataforma social virtual em que os usuários podem moldar o mundo virtual, criar itens virtuais, personalizar avatares virtuais e envolver-se em atividades de recreação e de negócios. A propriedade dos ativos digitais na arparaland é registrada em blockchains regulamentados e armazenada digitalmente para sempre. Os ativos digitais podem ser cunhados como tokens não fungíveis para leilões. Espera-se que a plataforma seja lançada em agosto de 2021.

O headset de RV arpara custa US$ 599 e está disponível para encomendas agora pelo site arpara.net. Espera-se que os envios comecem em agosto. O headset de RV multifuncional arpara será disponibilizado em seguida.

CONTATO: ShiYao Yu



E-mail: [email protected]



Telefone: +86-13644959043



Site: www.arpara.net

FONTE arpara

SOURCE arpara