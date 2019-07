Health Catalyst anuncia fim da oferta pública inicial e pleno exercício de subscrição na compra de ações adicionais

SALT LAKE CITY, 29 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst",Nasdaq: HCAT), líder no fornecimento de dados e tecnologias e serviços analíticos a empresas de cuidados com a saúde, anunciou, hoje, o encerramento da oferta pública inicial de 8.050.000 de suas ações ordinárias a um preço ao público de USD 26,00 por ação, que inclui pleno exercício dos subscritores do direito à opção de adquirir 1.050.000 ações ordinárias adicionais pelos proventos brutos totais de USD 209,3 milhões, anteriores à dedução dos descontos e comissões de subscrição e outras despesas da oferta a cargo da Health Catalyst. As ações ordinárias da Health Catalyst começaram a ser comercializadas no Nasdaq Global Select Market sob a sigla "HCAT" em 25 de julho de 2019.

A Goldman Sachs & Co. LLC, a J.P. Morgan e a William Blair atuaram como principais gestores do bookrunning da oferta, como representantes dos subscritores. A Piper Jaffray, a Evercore ISI e a SVB Leerink atuaram como gestores passivos do bookrunning da oferta. A SunTrust Robinson Humphrey foi a cogestora.

A oferta foi feita apenas por meio de um prospecto. Pode-se obter cópias do prospecto final através de Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, fax: 212-902-9316 ou pelo e-mail prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou por telefone no número 866-803-9204, ou pelo e-mail prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou através de William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefone: 1-800-621-0687.

Apresentou-se declarações de registros destes títulos à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a qual as declarou vigentes. As cópias das declarações de registro podem ser acessadas por meio do site da SEC, no endereço www.sec.gov. Este comunicado à empresa não constitui oferta de compra ou de venda ou solicitação de oferta de compra, nem deve haver venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda não esteja de acordo com a legislação vigente ou se qualifique sob os termos da legislação acerca de títulos de tal estado ou jurisdição.

Sobre Health Catalyst

A Health Catalyst é líder no fornecimento de dados e tecnologias e serviços analíticos a empresas de cuidado com a saúde, e tem o compromisso de ser o catalisador de melhorias massivas, mensuráveis e baseadas em dados no cuidado com a saúde. Os clientes beneficiam-se de sua plataforma de dados baseada na nuvem, que conta com dados de registros de mais de 100 milhões de pacientes e que abrangem trilhões de fatos, além do software analítico e da experiência em serviços profissionais para tomar decisões fundamentadas por dados e promover melhorias clínicas, financeiras e operacionais mensuráveis. A Health Catalyst vislumbra um futuro em que todas as decisões relacionadas à saúde tenham dados como fundamento.

