Healthcare Holding acquiert une participation dans KSM

Healthcare Holding Schweiz AG, l'un des principaux prestataires de services et distributeurs de technologies médicales en Suisse, élargit son portefeuille par l'acquisition d'une participation dans KSM Kunden Service Management GmbH. Healthcare Holding Suisse est gérée par Winterberg Advisory GmbH et KKA Partners.

BAAR, Suisse, 19 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Healthcare Holding Schweiz AG a finalisé avec succès l'acquisition d'une participation dans KSM Kunden Service Management GmbH, dont le siège est situé à Mont-Vully. KSM est un spécialiste des dispositifs médicaux à usage unique, notamment des vêtements pour le personnel médical et les patients, des champs opératoires, des housses, des protections, ainsi que des sets de ponction et des sets stériles destinés à la radiologie, aux soins à domicile (Spitex), à l'urologie et à la gastroentérologie. Grâce à une offre de produits complète et hautement personnalisée, KSM couvre l'ensemble des besoins en consommables à usage unique pour des processus de diagnostic et de traitement spécifiques, permettant ainsi des prises en charge plus rapides, plus efficaces et plus confortables pour les patients, tout en étant éligibles à une facturation en ambulatoire.

At the closing in Zurich: Fabian Kröher (Winterberg Group), Ursula von Adrian (KSM Kunden Service Management GmbH), and Fabio Fagagnini (Healthcare Holding Schweiz AG)

L'ensemble de l'équipe de direction et des collaborateurs continuera à gérer l'entreprise comme auparavant. Par ailleurs, la direction restera actionnaire de KSM et acquerra également une participation au sein de Healthcare Holding Suisse.

Fabio Fagagnini, CEO de Healthcare Holding Schweiz AG, déclare: « Avec KSM, nous renforçons notre offre par un portefeuille soigneusement sélectionné de dispositifs médicaux à usage unique couvrant des parcours de soins complets. Nous poursuivrons de manière déterminée la stratégie de croissance de KSM et déploierons systématiquement ses produits et ses compétences au sein de nos autres plateformes. L'approche de KSM, qui consiste à accompagner et à développer des traitements médicaux spécifiques de bout en bout en tant que spécialiste, s'inscrit parfaitement dans notre positionnement de fournisseur de solutions hautement innovantes améliorant de manière significative le bien-être des patients. »

Ursula von Andrian, fondatrice et directrice générale de KSM Kunden Service Management GmbH, ajoute: « Depuis sa création il y a 16 ans, lorsque nous avons débuté avec des housses jetables pour casques audio, KSM a connu un développement remarquable. Chaque année, nous avons pu lancer de nouveaux produits et les mettre en production, ce qui nous a permis de gagner de nouveaux clients satisfaits dans toute la Suisse. En tant que membre de Healthcare Holding, nous poursuivrons résolument cette trajectoire avec notre équipe. Nous nous réjouissons également de développer, en collaboration avec nos fournisseurs, de nouveaux produits dans d'autres disciplines médicales du groupe et de les commercialiser avec succès. »

À propos de KSM Kunden Service Management GmbH

KSM Kunden Service Management GmbH, basée à Mont-Vully, est un spécialiste des dispositifs médicaux à usage unique, notamment des vêtements pour le personnel médical et les patients, des champs opératoires, des housses, des protections, ainsi que des sets de ponction et des sets stériles destinés à la radiologie, aux soins à domicile (Spitex), à l'urologie et à la gastroentérologie. Grâce à ses solutions complètes et personnalisées, KSM couvre l'ensemble des besoins en consommables à usage unique pour des processus spécifiques de diagnostic et de traitement, permettant des examens plus rapides, plus efficaces et plus confortables pour les patients.

À propos de Healthcare Holding Schweiz AG

Healthcare Holding Schweiz AG est une plateforme de type Buy, Build & Technologize et un acteur de premier plan dans le domaine des technologies médicales, des produits de santé et des services médicaux en Suisse. Basée à Baar, la société poursuit une stratégie de croissance ambitieuse via des acquisitions – souvent dans le cadre de successions d'entreprise – des partenariats stratégiques et une croissance organique. Les sociétés du groupe Healthcare Holding Schweiz s'engagent à respecter les normes les plus élevées en matière d'innovation et de satisfaction client. Le groupe mise résolument sur l'intégration de technologies pour rendre les processus métier plus sûrs et plus efficaces. En tant que leader du marché, il fixe de nouveaux standards dans le secteur et offre à ses collaborateurs des perspectives de développement attractives. L'ensemble de l'équipe dirigeante est actionnaire de Healthcare Holding Schweiz, incarnant ainsi un véritable esprit entrepreneurial collectif. Depuis 2023, le groupe est dirigé par Fabio Fagagnini en qualité de CEO.

À propos de KKA Partners

Fondée en 2018 et basée à Berlin, KKA Partners est une société d'investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne (Mittelstand) en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Ses fondateurs sont actifs depuis plus de 20 ans dans l'univers du Mittelstand et accompagnent les entreprises en étroite collaboration avec leurs équipes de direction. KKA mise sur une approche propriétaire baptisée Technology Enabled Transformation, conçue pour rendre les entreprises durablement plus compétitives.

À propos de Winterberg Advisory GmbH et de Winterberg Group AG

Winterberg Group AG, basée à Zoug, agit comme family office indépendant pour ses fondateurs. Le groupe investit principalement dans des PME situées dans l'espace germanophone, tout en examinant de manière sélective des opportunités dans les start-ups et l'immobilier. Winterberg Advisory GmbH est un General Partner et gestionnaire de fonds, agréé par l'autorité fédérale allemande de supervision financière (BaFin). Winterberg Advisory a lancé plusieurs fonds de private equity et détient, via ses fonds Winterberg Investment VIII et Winterberg Investment IX, des participations dans Healthcare Holding Schweiz AG. Les deux associés et directeurs exécutifs, Fabian Kröher et Florian Brickenstein, assurent la gouvernance stratégique de Healthcare Holding Schweiz AG à travers leur mandat au sein du conseil d'administration.

Pour toute demande de presse, veuillez contacter : [email protected]

Note à l'intention des rédactions : Merci de mentionner « Healthcare Holding Schweiz AG » lors de toute citation ou référence à cette communication.

Pour plus d'informations sur KSM Kunden Service Management GmbH : www.kundenservicemanagement.ch

Pour plus d'informations sur Healthcare Holding Schweiz AG : www.healthcare-holding.ch

Pour plus d'informations sur les sociétés du portefeuille de Healthcare Holding : www.senectovia.ch, www.winthermedical.ch, www.mikrona.com, www.orthowalker.ch, www.mcm-schaublin.ch, www.mvb-med.ch, www.dentalaxess.ch, www.effectum-chrep.com, www.cdpswiss.com, www.aestheticbedarf.ch, www.ftcdental.ch, www.inomedicalsolutions.ch, www.quniquegroup.com

Pour en savoir plus sur KKA Partners: www.kkapartners.com, Winterberg Advisory GmbH et Winterberg Group AG: www.winterberg.group.

Ce communiqué de presse est rédigé et diffusé par Winterberg Advisory GmbH au nom de Healthcare Holding Schweiz AG.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2849657/Healthcare_Holding.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2642028/5690873/Healthcare_Holding_Schweiz_Logo.jpg