HealthTech Bioactives arbeitet gemeinsam mit Abolis an der nachhaltigen Produktion von hochwertigen Polyphenolen

PARIS, 14. Mai 2024 /PRNewswire/ -- HealthTech Bioactives (HTBA) hat Abolis als Partner für die Entwicklung von Stämmen zur Produktion wertvoller Polyphenole ausgewählt, um die Herausforderungen der Lieferkette zu bewältigen und Innovationen in der Branche voranzutreiben.

HTBA wurde 2019 nach 40 Jahren Tätigkeit unter verschiedenen Eigentümern gegründet und ist heute ein weltweit führender Hersteller von innovativen Gesundheitslösungen. Mit einem Portfolio von hochwertigen Molekülen konzentriert sich HTBA auf die Entwicklung von sicheren bioaktiven und für die menschliche Gesundheit relevanten Substanzen. Das 2014 gegründete Unternehmen Abolis Biotechnologies ist auf die Entwicklung mikrobieller Stämme und biotechnologischer Produktionsverfahren spezialisiert.

In der Anlaufphase der Zusammenarbeit wird der Schwerpunkt auf der Entwicklung von zwei hochwertigen und nur begrenzt verfügbaren Molekülen liegen. Bis zu acht weitere Moleküle sollen in die Entwicklungspipeline aufgenommen werden. Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Produktion zu sichern, die Kapazitäten zu erhöhen und die Herstellungskosten im Vergleich zu herkömmlichen Extraktionsmethoden zu senken.

„Wir freuen uns sehr, durch diese strategische Zusammenarbeit zum Wachstum von HTBA beizutragen", meint Cyrille Pauthenier, Mitbegründer und CEO von Abolis. „Abolis blickt auf eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von mikrobiellen Stämmen für diese Produkte zurück, und HTBA verfügt über fundierte weltweite Marktkenntnisse. Bei dieser Zusammenarbeit ergänzen sich unsere Kompetenzen optimal."

Diese Kooperation stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung nachhaltiger, biobasierter Produktionsmethoden für hochwertige Polyphenole dar, die den Verbrauchern zugutekommen, das Wachstum fördern und neue Märkte im Gesundheitssektor eröffnen.

„Unsere Unternehmen arbeiten seit 2021 zusammen und wir sind immer noch begeistert von Abolis' Team. Es ist engagiert, einfallsreich und verfügt über hervorragende technische Kompetenzen. Wir haben die gleichen Werte. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass sie die Polyphenole weiterentwickeln und Mehrwert für unsere Kunden bieten wird", fügt Alexandre Valls-Coma, CEO von HTBA, hinzu.

Über Abolis Biotechnologies

Das französische Unternehmen Abolis entwickelt hocheffiziente biotechnologische Innovationen und unterstützt die Industrie auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft – in Zusammenarbeit mit der Natur. Wir bieten maßgeschneiderte industrielle Lösungen auf der Basis von Mikroorganismen an, um die Zukunft zahlreicher Branchen neu zu gestalten – von der Lebensmittelindustrie über die Kosmetik- und Chemiebranche bis hin zum Gesundheitswesen.

Über HTBA

Wir verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lösungen für pharmazeutische Wirkstoffe, Geschmacksmodulation, funktionale Gesundheit und Tiernahrung.

Wir unterstützen unsere Kunden mit strengen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards über die gesamte Wertschöpfungskette, von den Rohstoffen bis zur Vermarktung.

Bei HTBA streben wir danach, kontinuierlich hohe Standards und Lösungen zu formulieren – in unserem internationalen Hauptsitz in Barcelona, Spanien, in unserer US-Niederlassung in Cincinnati, Ohio, sowie in unseren Produktionsstätten in Südspanien.

