HealthTech Bioactives s'associe à Abolis pour produire de façon durable des polyphénols à haute valeur ajoutée

PARIS, 14 mai 2024 /PRNewswire/ -- HealthTech Bioactives (HTBA) a choisi Abolis comme partenaire pour développer des souches microbiennes produisant des polyphénols à haute valeur ajoutée afin de résoudre les problèmes d'approvisionnement, et pour stimuler l'innovation dans l'industrie.

Fondée en 2019, après 40 ans d'expérience sous la conduite de plusieurs propriétaires, HTBA est un producteur mondial de premier plan de solutions de santé innovantes. Avec un portefeuille de molécules à haute valeur ajoutée, HTBA se concentre sur le développement de bioactifs sûrs pour la santé humaine. Fondée en 2014, Abolis Biotechnologies est spécialisée dans le développement de souches microbiennes et de méthodes de production biotechnologiques.

La phase initiale du partenariat se concentrera sur le développement de deux molécules à forte valeur ajoutée dont l'approvisionnement est limité. Huit molécules supplémentaires seront ajoutées au projet de développement. Cette collaboration stratégique vise à sécuriser la production, à augmenter les capacités et à réduire les coûts de fabrication par rapport aux méthodes d'extraction traditionnelles.

« Nous sommes ravis de contribuer à la croissance de HTBA grâce à cette collaboration stratégique », a déclaré Cyrille Pauthenier, cofondateur et Présient d'Abolis. « Abolis a fait ses preuves dans le développement de souches microbiennes pour cette famille de produits, et HTBA apporte une connaissance approfondie du marché mondial. Ce partenariat s'inscrit parfaitement dans nos expertises complémentaires »

Il marque une étape importante dans le développement de méthodes de production durables et biologiques pour les polyphénols à haute valeur ajoutée, ce qui profitera en fin de compte aux consommateurs, stimulera la croissance et ouvrira de nouveaux marchés dans le secteur de la santé.

« Depuis 2021, nos entreprises travaillent ensemble et l'équipe d'Abolis ne cesse de nous étonner par son engagement, son potentiel insoupçonné et ses excellentes ressources techniques. Nous partageons des valeurs communes. Nous sommes ravis de ce partenariat et sommes convaincus qu'il permettra aux polyphénols de franchir une nouvelle étape et de créer une valeur ajoutée pour nos clients », conclut Alexandre Valls-Coma, PDG de HTBA.

À propos d'Abolis Biotechnologies

Abolis est une société française qui développe des innovations à fort impact dans le domaine des biotechnologies et qui soutient les industries dans leur transition vers un avenir meilleur dans le respect de l'environnement. Nous fournissons des solutions industrielles sur mesure, basées sur les micro-organismes pour réinventer l'avenir de nombreuses industries - qu'il s'agisse du secteur alimentaire, de la santé, ou encore des cosmétiques ou des produits chimiques.

[email protected]

À propos de l'HTBA

HBTA s'appuie sur plus de 40 ans d'expérience dans la production de solutions pour les actifs pharmaceutiques, les modulateurs de goût, la santé fonctionnelle et la nutrition animale.

Nous sommes déterminés à soutenir nos clients en appliquant des normes de qualité et de durabilité rigoureuses tout au long de la chaîne de valeur, des matières premières à la commercialisation.

Chez HTBA, nous nous efforçons de formuler en permanence des normes et des solutions de haut niveau - depuis notre siège mondial à Barcelone, en Espagne, et notre filiale américaine à Cincinnati, OH, jusqu'à nos installations de fabrication dans le sud de l'Espagne.

