Heber Cardoso est le nouveau PDG de MS Holdings, société créée pour fusionner MSBank, MSBB Money et CloudBreak

Heber Cardoso rejoint MS Holdings pour diriger une nouvelle entité de l'entreprise, la première à proposer des services financiers internationaux intégrés, avec des comptes multidevises, des solutions mondiales et simplifiées regroupées en un seul endroit, comme les devises, les dérivés, les produits de couverture et de financement du commerce extérieur. Les opérations sont menées conformément aux nouvelles règles de la Banque centrale du Brésil et du Conseil monétaire national établies via la résolution CMN n° 4 942, qui élargit et assouplit les services de change et de transferts internationaux, consolidant les règles applicables à ces services. Le plan de croissance étend les branches et secteurs d'activité, avec l'entrée de l'entreprise dans l'agro-industrie, qui représente environ 30 % du PIB brésilien et est responsable de 40 % des exportations du pays.

Heber Cardoso apporte plus de 20 ans d'expérience et d'expertise internationales dans la finance, la technologie et l'agro-industrie, avec une forte activité dans les ventes et la gestion des risques. Diplômé en administration des affaires et commerce international de la Park University, où il s'est également spécialisé en gestion d'entreprise, il a travaillé dans des institutions telles que INTLCFStone (aujourd'hui StoneX), ED&F Man Capital Markets et HedgePoint Global Markets.

MSBANK est la plus grande banque de change au Brésil pour les transactions mensuelles. L'établissement compte 5 millions de clients directs et indirects, totalisant plus de 3 milliards de réaux par mois. Fondée en 2013, MSBANK est spécialisée dans les opérations et services personnalisés de change.

MSBB MONEY est une entité financière constituée au Royaume-Uni. Ses clients nécessitant de recourir à des systèmes de paiements internationaux bénéficient d'une plateforme numérique pour la gestion de comptes multi-devises et de paiements internationaux. L'entreprise établie à London est autorisée par l'Autorité de déontologie financière au titre d'institution de monnaie électronique.

CloudBreak est un portefeuille numérique multi-devises destiné aux envois de fonds internationaux et aux paiements pour les particuliers. La plateforme numérique propose des services au coût le plus bas du marché.

