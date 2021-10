Heber Cardoso ist der neue CEO der MS Holdings, die aus der Fusion von MSBank, MSBB Money und CloudBreak hervorgegangen ist

Cardoso übernimmt bei MS Holdings die Leitung einer neuen Expansion des Unternehmens, das als erstes integrierte internationale Finanzdienstleistungen anbietet, mit Konten in mehreren Währungen, globalen und vereinfachten Lösungen an einem Ort, wie Devisen, Derivate, Hedging und Finanzierung für den Außenhandel, nach den neuen Regeln der brasilianischen Zentralbank und des Nationalen Währungsrats, die in der CMN-Resolution Nr. 4.942 festgelegt sind, die die Dienstleistungen des Devisenhandels und der internationalen Überweisungen erweitern und flexibler machen und die Regeln für diese Dienstleistungen konsolidieren. Der Wachstumsplan sieht eine Ausweitung der Geschäftsbereiche und Sektoren vor, wobei das Unternehmen in die Agrarwirtschaft einsteigt, die etwa 30 % des brasilianischen BIP ausmacht und für 40 % der Exporte des Landes verantwortlich ist.