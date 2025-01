Hedia et Glooko s'associent pour améliorer la prise en charge du diabète grâce à un dosage personnalisé de l'insuline en bolus

La nouvelle intégration permet d'obtenir des conseils personnalisés sur le dosage de l'insuline, ce qui améliore les soins prodigués aux personnes atteintes de diabète ainsi que les informations dont disposent les soignants.

COPENHAGUE, Danemark et PALO ALTO, Californie, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. et Hedia, annoncent aujourd'hui le lancement de leur solution interopérable, qui combine les soins connectés, la télésurveillance des patients et les technologies thérapeutiques numériques afin d'améliorer l'accès des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 qui ont besoin d'une assistance avancée pour le dosage de l'insuline en bolus dans le cadre de leur gestion quotidienne. Ce lancement couvre actuellement le Royaume-Uni et sera suivi de déploiements dans d'autres pays européens.

Un bolus est une quantité supplémentaire d'insuline prise pour couvrir une augmentation attendue de la glycémie, souvent liée à un repas ou à une collation.[1] En général, pour corriger une glycémie élevée, une unité d'insuline est nécessaire pour faire baisser la glycémie de 50 mg/dl, mais cela peut varier d'un individu à l'autre.[2] Pour les personnes atteintes de diabète qui n'ont pas de pompe à insuline, le calcul de la dose de bolus appropriée peut représenter un défi pour elles et pour leurs médecins.

Grâce à la plateforme Glooko, les patients peuvent partager leurs données sur le diabète avec leurs prestataires de soins de santé, y compris les relevés de glycémie, les doses d'insuline, les aliments et les glucides, l'activité physique, la tension artérielle et le poids. L'intégration de l'Hedia Diabetes Assistant à la plateforme Glooko permet aux patients de bénéficier d'une assistance personnalisée pour le calcul des doses d'insuline, ce qui simplifie la gestion de leur diabète et permet d'obtenir des taux de glycémie plus réguliers. Les prestataires de soins de santé bénéficient d'une meilleure visibilité des données de leurs patients grâce à un accès pratique aux relevés de glycémie, aux doses d'insuline, à l'apport en glucides, à l'activité physique et à bien d'autres paramètres. Cette approche rationalisée de la gestion des injections quotidiennes multiples (IQM) permet d'améliorer à la fois les résultats pour les patients et l'efficacité des prestataires de soins, que ce soit à distance ou en personne.

« Nous sommes très heureux d'apporter cette innovation personnalisée et basée sur des algorithmes aux patients diabétiques et à leurs équipes de soins de santé grâce à notre partenariat avec Hedia », déclare Mike Alvarez, CEO, Glooko. « Grâce aux nombreuses données cliniques étayant l'efficacité de Hedia, cette solution offre une alternative aux personnes ne pouvant accéder aux pompes à insuline, garantissant ainsi une gestion plus efficace de la thérapie par IQM. Ce partenariat reflète l'engagement de Glooko à faire progresser les outils de santé numérique qui optimisent les soins du diabète et aident à stabiliser la glycémie grâce à des soins personnalisés et connectés. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Glooko, une entreprise de santé numérique dotée d'un vaste réseau clinique », déclare Lars Christian Lund, CEO, Hedia. « Cette offre conjointe s'inscrit parfaitement dans la vision de Hedia, qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète et à proposer les meilleurs outils de gestion du diabète. Outre les preuves cliniques probantes dont nous disposons, un des aspects clés que nous prenons en compte lors de l'élaboration de notre technologie est la conformité réglementaire, et nous avons récemment obtenu la certification MDR en Europe. La désignation de dispositif médical de classe IIb de Hedia garantit que les patients et leurs équipes soignantes bénéficient des meilleures solutions ».

À propos de Hedia

Hedia est un chef de file des thérapies numériques pour le diabète, dont l'objectif est d'aider les personnes atteintes de diabète insulinodépendant à maîtriser leur maladie. Faciliter la vie avec le diabète est la motivation derrière la conception du Hedia Diabetes Assistant. Basée sur les habitudes de la personne diabétique et sur des données personnalisées, notre application génère des recommandations d'insuline en prenant en compte de nombreux aspects de la gestion du diabète, tels que l'enregistrement des glycémies, le suivi de l'insuline active, la mesure des glucides et le suivi de l'activité.

À propos de Glooko

Glooko améliore l'état de santé des personnes atteintes de maladies chroniques grâce à sa plateforme personnalisée, intelligente et connectée de soins et de sciences de la vie. Nos technologies éprouvées améliorent la qualité de vie en révolutionnant la connexion entre les patients et les prestataires de soins, en favorisant l'engagement et l'adhésion des patients grâce aux thérapies numériques et en accélérant la vitesse des essais cliniques. Glooko est déployé dans plus de 30 pays et plus de 10 000 sites cliniques. Plus de 4,4 millions de personnes dans le monde ont utilisé la plateforme Glooko. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site glooko.com.

