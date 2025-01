Hedia og Glooko samarbejder om at forbedre diabetesbehandlingen med personlig bolus-insulindosering

Den nye integration giver personlig rådgivning om insulindosering, forbedrer behandlingen af mennesker med diabetes og øger sundhedspersonalets indsigt.

COPENHAGEN, Denmark and PALO ALTO, Calif., 9. januar 2025 /PRNewswire/ -- Glooko, Inc. og Hedia annoncerede i dag lanceringen af deres interoperable løsning, som kombinerer connected care, fjernovervågning af patienter og digitale terapeutiske teknologier for at forbedre adgangen for personer med type 1- og type 2-diabetes, der har brug for avanceret støtte til bolusinsulindosering i deres daglige behandling. Denne lancering er i øjeblikket tilgængelig i Storbritannien og vil blive efterfulgt af udrulninger i andre europæiske lande.

EEn bolus er en ekstra mængde insulin, der tages for at dække en forventet stigning i blodsukkeret, ofte i forbindelse med et måltid eller en snack.[1] For at korrigere et højt blodsukker er der generelt brug for en enhed insulin for at sænke blodsukkeret med 50 mg/dl, men dette kan variere fra person til person.[2] For personer med diabetes, der ikke har en insulinpumpe, kan det være en udfordring for dem og deres læger at beregne den passende bolusdosis.

Med Glooko-platformen kan patienter dele deres diabetesdata med deres sundhedsplejersker, herunder blodsukkermålinger, insulindoser, mad og kulhydrater, træningsaktivitet, blodtryk og vægt. Integrationen af Hedia Diabetes Assistant med Glookos platform giver patienterne problemfri, personlig støtte til at beregne insulindoser, hvilket forenkler deres diabetesbehandling og understøtter mere ensartede blodsukkerniveauer. Sundhedspersonalet får bedre indsigt i deres patienters sundhedsdata gennem nem adgang til blodsukkermålinger, insulindoser, kulhydratindtag, fysisk aktivitet og meget mere. Denne strømlinede tilgang til håndtering af flere daglige indsprøjtninger (MDI) hjælper med at forbedre både patientresultater og udbyderens effektivitet i eksterne og personlige plejemiljøer.

"Vi er meget glade for at kunne tilbyde denne algoritmedrevne, personaliserede innovation til diabetespatienter og deres sundhedspersonale gennem vores partnerskab med Hedia", siger Mike Alvarez, administrerende direktør for Glooko. "Med omfattende kliniske data, der understøtter Hedias effektivitet, giver denne løsning et alternativ til dem, der ikke har adgang til insulinpumper, og sikrer en mere effektiv styring af MDI-behandling. Dette partnerskab afspejler Glookos engagement i at udvikle digitale sundhedsværktøjer, der optimerer diabetesbehandlingen og hjælper med at stabilisere blodsukkerniveauet gennem personlig, forbundet behandling."

"Vi er begejstrede for at samarbejde med Glooko, en digital sundhedsvirksomhed med et omfattende klinisk netværk«, siger Lars Christian Lund, administrerende direktør for Hedia. "Dette fælles tilbud passer perfekt til Hedias vision om at forbedre livskvaliteten for mennesker med diabetes og skabe de bedste værktøjer til diabetesbehandling. Ud over vores stærke kliniske evidens er et af de vigtigste spørgsmål, vi overvejer, når vi udvikler vores teknologi, overholdelse af lovgivningen, og vi er for nylig blevet MDR-certificeret i Europa. Hedias klassifikation som medicinsk udstyr i klasse IIb sikrer, at patienter og deres plejepersonale får de bedste løsninger."

Om Hedia

Hedia er en førende digital behandlingsvirksomhed inden for diabetes, der er engageret i at hjælpe mennesker med insulinkrævende diabetes med at få kontrol over deres tilstand. At gøre livet med diabetes lettere har været incitamentet fra begyndelsen til at bygge Hedia Diabetes Assistant. Baseret på den enkelte diabetikers vaner og personlige input genererer vores diabetesapp insulinanbefalinger ved at tage højde for mange aspekter af diabetesbehandlingen - som f.eks. at registrere blodsukkermålinger, holde styr på aktiv insulin, måle kulhydrater og holde styr på aktivitet.

Om Glooko

Glooko forbedrer sundhedsresultaterne for mennesker med kroniske lidelser gennem sin personaliserede, intelligente, forbundne pleje- og biovidenskabsplatform. Vores gennemprøvede teknologier gør livet bedre ved at revolutionere forbindelsen mellem patienter og behandlere, fremme patienternes engagement og overholdelse af reglerne via digitale behandlingsformer og fremskynde hastigheden af kliniske forsøg. Glooko er globalt implementeret i mere end 30 lande og på mere end 10.000 kliniske steder. Mere end 4,4 millioner mennesker verden over har brugt Glooko-platformen. For mere information, besøg venligst: www.verkada.com.

Mediekontakter:

Lars Christian Lund

[email protected]

+45 41910810

[1] American Diabetes Association, Common Terms

[2] UCSF, Diabetes Education Online

Logo https://mma.prnewswire.com/media/2593581/Glooko_x_Hedia_Logo.jpg