Heidrick & Struggles benoemt nieuwe directeur voor executive search in Europa

LONDEN, 17 januari 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van internationaal leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft in december 2023 een nieuwe directeur benoemd voor haar activiteiten op het gebied van executive search in Europa.

Charlie Clifton is in dienst getreden als directeur van de Financial Services Practice in het kantoor in Londen om cliënten in de regio van advies te voorzien over executive search, leiderschap en bedrijfs- en strategieontwikkeling. Voordat hij in dienst trad bij Heidrick & Struggles, bekleedde hij de functie van Senior Managing Director en Co-Lead van de Retail Financial Services Practice bij Teneo. Verder diende hij als Senior Managing Director bij Ridgeway Partners.

"Charlie is een ervaren adviseur op het gebied van kritische talentbeheerkwesties. Hij gaat samenwerken met onze cliënten om executive leiderschapsteams die topprestaties leveren te ontwikkelen om hun succes op de lange termijn zeker te stellen," aldus Claire Skinner, Regional Leader voor Europa en Afrika. "Dit is cruciaal voor bedrijven om hun weg te kunnen vinden door de aanhoudende uitdagingen van een complex zakelijk en economisch landschap."

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van internationaal leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen om te voldoen aan de behoeften aan talent en adviezen op senior niveau van 's werelds toporganisaties. Als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten aan de ontwikkeling van toekomstbestendige leiders en organisaties met onze combinatie van diensten en aanbiedingen op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, versnelde organisatie- en teamontwikkeling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen. Heidrick & Struggles verrichtten al meer dan 70 jaar geleden pionierswerk op het gebied van executive search. Vandaag de dag biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal, onder het motto: We help our clients change the world, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

