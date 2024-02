Heidrick & Struggles benoemt Sunny Ackerman tot Global Managing Partner, On-Demand Talent

De toevoeging van Ackerman bevestigt Heidrick & Struggles' investering in de groei van de markt voor high-end onafhankelijk talent en haar marktleidende positie in deze ruimte.

CHICAGO, 1 februari 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, kondigde vandaag de benoeming aan van Sunny Ackerman als Global Managing Partner, On-Demand Talent, met ingang van 12 februari. In deze functie zal Ackerman leiding geven aan on-demand talentoplossingen voor Heidrick & Struggles wereldwijd, inclusief de Business Talent Group (BTG) en Atreus.

In 2021, door de overname van BTG, werd Heidrick & Struggles het eerste wereldwijde adviesbureau voor leiderschap dat het volledige spectrum van high-end talentoplossingen aanbiedt - van on-demand, onafhankelijke professionals tot interim executives en permanente plaatsingen. Heidrick & Struggles breidde haar On-Demand Talent segment verder uit in Europa door de acquisitie van het in Duitsland gevestigde Atreus in 2023.

Ackerman is een visionair leider met een sterk gevoel voor de toekomst van werk en ervaring in het schalen van innovatieve personeelsoplossingen. Ze komt naar Heidrick & Struggles nadat ze President, Americas van SThree was, een wereldwijde talentpartner gespecialiseerd in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM). Ze leidde het op één na grootste gebied van SThree en genereerde meer dan $300 miljoen aan jaarlijkse inkomsten. Ackerman heeft ook een belangrijk deel van haar carrière gewijd aan het bevorderen van de belangen van vrouwen op de werkvloer en het creëren van carrièrepaden voor ondervertegenwoordigde groepen. Daarnaast zit ze in de Raad van Bestuur van TechServe Alliance en in de Leadership Council van de Women Business Collaborative.

"Hoogwaardige onafhankelijke talentoplossingen worden steeds vaker geïmplementeerd om leiderschapskloven binnen organisaties te dichten in dit snel evoluerende zakelijke landschap. Met meer dan 25 jaar in de sector is Sunny een erkend leider met praktijkervaring en marktperspectief op het groeiende segment van on-demand talent," zegt Dan Ryan, partner in het kantoor van Heidrick & Struggles in New York en Executive Sponsor, On-Demand Talent.

Voordat ze bij SThree kwam, was Ackerman President, Americas bij Frank Recruitment Group. Ze werkte ook meer dan 13 jaar bij ManpowerGroup, meest recentelijk als Senior Vice President en General Manager van Noord-Amerika. Sunny ontving in 2022 en 2023 opeenvolgende onderscheidingen van Staffing Industry Analyst als een van de 100 meest invloedrijke en doortastende leiders in de industrie van Noord-Amerika. Ze ontving ook vijf keer de Global Power 150 Women in Staffing.

"We zijn verheugd Sunny op zo'n cruciaal moment in ons bedrijf te verwelkomen. Met haar expertise in technologie, professionele diensten en human capital oplossingen, zijn we ervan overtuigd dat ze de paraatheid van dit vitale aspect van ons bedrijf zal verhogen, en zal voldoen aan de strategische capaciteiten waar onze klanten om vragen," zegt Tom Murray, Global Managing Partner van Executive Search. Murray zal de rol van President van Heidrick & Struggles op zich nemen met ingang van 4 maart 2024.

Ackerman voegde daaraan toe: "We bevinden ons in een tijd van transformatie die vraagt om flexibiliteit van organisaties over de hele wereld. Heidrick & Struggles heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van klantenservice van wereldklasse en heeft haar marktleidende positie in deze sector verstevigd met de toevoeging van talentoplossingen op aanvraag. Ik kijk ernaar uit om samen met het team te werken aan de voortdurende groei van de inkomsten en de ontwikkeling van het talentlandschap, terwijl we klanten in staat stellen om hun zakelijke doelen verder te bereiken."

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van internationaal leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen om te voldoen aan de behoeften aan talent en adviezen op senior niveau van 's werelds toporganisaties. Als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten aan de ontwikkeling van toekomstbestendige leiders en organisaties met onze combinatie van diensten en aanbiedingen op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, versnelde organisatie- en teamontwikkeling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijke talentoplossingen. Heidrick & Struggles verricht al meer dan 70 jaar geleden pionierswerk op het gebied van executive search. Vandaag de dag biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal, onder het motto: We help our clients change the world, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

