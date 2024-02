Heidrick & Struggles nomme Sunny Ackerman associée directrice mondiale des talents à la demande

L'arrivée d'Ackerman renforce l'investissement de Heidrick & Struggles dans la croissance du marché des talents indépendants haut de gamme et sa position de leader du marché dans ce domaine

CHICAGO, 1er février 2024 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq: HSII), HSII), l'un des principaux fournisseurs de conseils en matière de leadership international et de solutions de talents à la demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sunny Ackerman au poste d'associée directrice mondiale des talents à la demande à compter du 12 février. À ce titre, Mme Ackerman dirigera des solutions de talents à la demande pour l'ensemble de Heidrick & Struggles à l'échelle mondiale, ce qui inclut Business Talent Group (BTG) et Atreus.

En 2021, grâce à l'acquisition de BTG, Heidrick & Struggles est devenu le premier cabinet mondial de conseil en leadership à offrir une gamme complète de solutions de talents haut de gamme — des professionnels indépendants à la demande aux cadres intérimaires en passant par les postes permanents. Heidrick et Struggles a élargi son segment des talents à la demande de manière plus significative en Europe grâce à l'acquisition de la société allemande Atreus en 2023.

Leader visionnaire, très au fait de l'avenir du travail et avec une expérience dans l'élaboration de solutions innovantes en matière de main-d'œuvre, Mme Ackerman rejoint Heidrick & Struggles après avoir été présidente de la région Amériques chez SThree, un partenaire de talent mondial spécialisé dans la science, la technologie, l'ingénierie, et les mathématiques (STEM). Elle a dirigé le deuxième plus grand territoire de SThree, générant plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mme Ackerman a également consacré une partie importante de sa carrière à promouvoir les intérêts des femmes au travail et à créer des filières de carrière pour les groupes sous-représentés. De plus, elle siège au conseil d'administration de TechServe Alliance et au conseil de direction de Women Business Collaborative.

« Les solutions de talents indépendants haut de gamme sont mises en œuvre de plus en plus souvent pour combler les lacunes en matière de leadership au sein des organisations dans un paysage commercial en évolution rapide. Avec plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, Sunny est une dirigeante reconnue avec une expérience pratique et une perspective sur le marché du segment en pleine croissance des talents à la demande », a déclaré Dan Ryan, associé au bureau new-yorkais de Heidrick & Struggles et sponsor exécutif des talents à la demande.

Avant de travailler chez SThree, Mme Ackerman était présidente pour la région Amériques chez Frank Recruitment Group. Elle a également passé plus de 13 ans chez ManpowerGroup, où elle occupait dernièrement le poste de vice-présidente principale et directrice générale pour l'Amérique du Nord. Sunny Ackermann a été reconnue en 2022 et 2023 par Staffing Industry Analyst comme étant l'un des 100 leaders les plus influents et les plus audacieux du secteur en Amérique du Nord. Elle a également reçu cinq fois le prix Global Power 150 Women in Staffing.

« Nous sommes ravis d'accueillir Sunny au sein du cabinet à un moment aussi crucial. Grâce à son expertise dans les domaines de la technologie, des services professionnels et des solutions de capital humain, nous sommes convaincus qu'elle améliorera le niveau de préparation de cet aspect essentiel de notre entreprise, en répondant aux capacités stratégiques exigées par nos clients », a déclaré Tom Murray, associé directeur mondial de la Recherche de cadres. M. Murray deviendra président de Heidrick & Struggles à compter du 4 mars 2024.

Mme Ackerman a ajouté : « Nous vivons une période de transformation qui exige agilité et flexibilité de la part des organisations du monde entier. Heidrick & Struggles a fait ses preuves en matière de service à la clientèle de classe mondiale et a consolidé sa position de leader du marché dans ce domaine en intégrant des solutions de talents à la demande. Je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour stimuler une croissance continue du chiffre d'affaires et faire évoluer le paysage des talents, tout en permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour préparer les dirigeants et les organisations à relever les défis de l'avenir, en regroupant nos services et nos offres en matière de recherche de cadres, de diversité et d'inclusion, d'évaluation et de développement du leadership, d'accélération de l'organisation et de l'équipe, de façonnement de la culture et de solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles est pionnier de la recherche de cadres depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

Contact pour les médias

Bianca Wilson

Directrice des relations publiques, Amériques

Heidrick & Struggles

[email protected]