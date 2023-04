Heidrick & Struggles fügt Executive Search Berater in Europa hinzu

LONDON, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, erweitert sein Executive Search-Geschäft in Europa im März 2023 um einen Berater.

Kim Pomoell trat Heidrick & Struggles als Partner in der Niederlassung von Helsinki bei. Als Mitglied der Bereiche Verbrauchermärkte und Eigenkapital verfügt er über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Talent- und Führungsdienstleistungen in verschiedenen Branchen. Kim ist spezialisiert auf die Rekrutierung und Entwicklung von Geschäftsführern, Führungsteams und Vorständen für börsennotierte und in Familienbesitz befindliche Unternehmen in den Bereichen Verbrauchermärkte, Industrie, Technologie und professionelle Dienstleistungen sowie für wachstumsorientierte Privatkapitalunternehmen in Finnland und der nordischen Region. Zuvor war er Geschäftsführer eines finnischen Unternehmens für Verbrauchermärkte und zweier Boutique-Suchfirmen, von denen er eine gegründet hat.

„Mit seiner umfassenden internationalen Erfahrung in mehreren Vertikalen bietet Kim eine einzigartige Perspektive und einen beispiellosen Zugang zu Talenten und Führungsqualitäten in einer Zeit, in der Kunden nach kreativen, agilen und leistungsstarken Talenten suchen, um ihre strategischen Geschäftsziele in dieser unsicheren Wirtschaftszeit zu erreichen. Wir freuen uns, Kim in unserem nordischen Team willkommen zu heißen", so Claire Skinner, regionale Leiterin, Europa.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu schaffen, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Diversity und Inclusion, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Beschleunigung von Organisationen und Teams, Gestaltung der Kultur und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen an, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern – ein Führungsteam nach dem anderen.®www.heidrick.com

