Heidrick & Struggles verwelkomt Executive Search Consultant in Europa

LONDON, 24 april 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), wereldwijd een vooraanstaande leverancier van leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft in maart 2023 één consultant aan zijn Executive Search-activiteiten in Europa toegevoegd.

Heidrick & Struggles verwelkomt Kim Pomoell als partner op het kantoor in Helsinki. Als lid van de Consumer Markets en Private Equity-praktijken heeft hij in meerdere bedrijfstakken meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van talent- en leiderschapsdiensten. Kim is gespecialiseerd in het werven en ontwikkelen van CEO's, leiderschapsteams en raden van bestuur voor beursgenoteerde en familiebedrijven in consumentenmarkten, industriële, technologische en professionele diensten, en private equity-bedrijven in groeiondernemingen in Finland en in Scandinavië. Voorheen was hij CEO van een Fins bedrijf voor consumentenmarkten en twee boutique zoekbureaus, waarvan hij er één zelf heeft opgericht.

"Met zijn ruime internationale ervaring in meerdere bedrijfstakken biedt Kim een uniek perspectief en ongeëvenaarde toegang tot talent en leiderschap in een tijd waarin klanten op zoek zijn naar creatief, flexibel en goed presterend talent om in deze periode van economische onzekerheid hun strategische bedrijfsdoelen te bereiken. We zijn verheugd om Kim te verwelkomen in ons pan-Scandinavische team", aldus Claire Skinner, Regional Leader, Europe.

Over Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van algeheel leiderschapsadvies en on-demand talent en komt daarmee tegemoet aan de talent- en adviesbehoeften op senior niveau van 's werelds beste organisaties. In onze functie als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendig kaderpersoneel en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en portfolio aanbieden op het gebied van het vinden van kaderpersoneel, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en on-demand, onafhankelijk talent. Heidrick & Struggles was meer dan 65 jaar geleden een pionier in de zoektocht naar talent op kaderniveau. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om onze klanten te helpen de wereld te veranderen, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Contactpersoon voor de media Heidrick & Struggles:

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles