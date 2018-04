Heidrick & Struggles introduceert Disruptive Innovators Team

Tim Alexander Lüdke benoemd als leider van nieuwe specialistische praktijk voor het vinden van leidinggevend talent en leiderschapsoplossingen voor opkomende bedrijven die klaar staan om markten te verstoren

CHICAGO en MÜNCHEN, 17 april 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van headhunting, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, effectiviteit van organisaties en teams en cultuurvorming, heeft het Disruptive Innovators Team geïntroduceerd. Dit team gaat opkomende bedrijven adviseren die op het punt staan explosief te groeien, baanbrekende innovaties te introduceren en markten te verstoren.

"Het Disruptive Innovators Team fungeert als een katalysator die de expertise van praktijken in de hele firma inzet om een nieuw soort bedrijven te helpen bij het versnellen van hun pad naar disruptie van een sector", aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles. "Met een volledig aanbod van talent en leiderschapsoplossingen hebben wij een uitstekende uitgangspositie om opkomende organisaties te helpen hun ambities qua groei, schaal en merkbekendheid te realiseren".

Tim Alexander Lüdke is benoemd als wereldwijd managing partner van het Disruptive Innovators Team en zal rapporteren aan Rajagopalan. Lüdke was voorheen European Regional Managing Partner voor de Global Technology & Services Practice van de firma en heeft meer dan 25 jaar ervaring opgedaan in de sector en in headhunting, waarbij hij een aantal prominente leiders in de wereld van de technologie heeft geadviseerd.

Het Disruptive Innovators Team gaat werken met zich ontwikkelende organisaties aan succes in hun marktstrategieën door significante gaten in hun talentbehoeften te vullen, te adviseren over transformatie- en wijzigingsbeheer en hun groei en ontwikkeling te versnellen.

"We hebben een unieke uitgangspositie om de meest ambitieuze bedrijven te helpen bij de unieke uitdagingen waarmee het verstoren van een sector gepaard gaat. We bieden ondersteuning aan de CEO's en directies van deze zich ontwikkelende bedrijven door hun pad naar succes wezenlijk te versnellen", aldus Lüdke.

Het team zal met name gebruik maken van de al lang bekende, wereldwijde expertise van Heidrick & Struggles in het adviseren van bedrijven in een groot aantal sectoren van technologie, inclusief FinTech en BioTech.

