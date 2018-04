Heidrick & Struggles met en place sa Disruptive Innovators Team

Tim Alexander Lüdke sera à la tête de ce cabinet spécialisé pour offrir les solutions de recrutement de cadres et de leadership aux entreprises émergentes sur le point d'être en rupture avec le marché

CHICAGO et MUNICH, 17 avril 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un prestataire de premier plan de services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de mise en valeur de la culture à travers le monde, a mis en place sa Disruptive Innovators Team qui conseillera les sociétés émergentes sur le point de connaître une croissance rapide, de proposer une innovation révolutionnaire et d'être en rupture avec le marché.

« La Disruptive Innovators Team sera un catalyseur qui exploite le savoir-faire tiré des pratiques dans toute l'entreprise pour aider une nouvelle catégorie d'entreprises à accélérer leur cheminement vers leur rupture avec le secteur », explique Krishnan Rajagopalan, président-directeur général de Heidrick & Struggles. « Avec une gamme complète de solutions de recrutement et de leadership, nous sommes bien placés pour aider les organisations émergentes à réaliser leurs ambitions de croissance, d'échelle et d'impact de la marque. »

Tim Alexander Lüdke a été nommé associé directeur mondial de la Disruptive Innovators Team et dépendra de Rajagopalan. Lüdke a été associé directeur régional pour l'Europe pour le cabinet « technologie et services mondiaux » de l'entreprise, et il a plus de 25 années d'expérience du secteur et de la recherche de cadres, et il a conseillé quelques-uns des plus grands chefs de file du secteur technologique.

La Disruptive Innovators Team œuvrera à développer les organisations pour qu'elles mènent à bien leurs stratégies de commercialisation en comblant d'importantes lacunes de recrutement, en prodiguant des conseils en matière de transformation et de gestion du changement, et en accélérant leur croissance et leur développement.

« Nous sommes admirablement bien placés pour servir des entreprises très ambitieuses qui doivent relever les défis uniques liés à leur rupture avec le secteur. Nous soutiendrons les PDG et les conseils d'administration de ces entreprises en développement en accélérant concrètement leur cheminement vers la grandeur », ajoute Lüdke.

L'équipe exploitera en particulier le savoir-faire de longue date de Heidrick & Struggles dans le conseil aux entreprises pour une multitude de secteurs technologiques, comme les technologies de la finance et de biotechnologie.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux exigences en leadership et en talents de haute direction d'organisations mondiales de premier plan en tant que conseiller de confiance couvrant les services de recrutement de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité des organisations et des équipes, et de mise en valeur de la culture. Heidrick & Struggles a créé la profession de recrutement de cadres il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, la société propose des solutions de leadership intégrées qui aident ses clients à changer le monde, one leadership team at a time.® www.heidrick.com

Contacts médias :

