Heidrick & Struggles stellt einen neuen Berater für die Führungskräftevermittlung in Europa ein

LONDON, 13. März 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im Februar 2023 einen neuen Berater für die Führungskräftevermittlung in Europa eingestellt.

Wendy Colvano ist neue Leiterin des Londoner Büros von Heidrick & Struggles. Als Mitglied der internationalen Technology Practice ist Wendy auf die Rekrutierung von Führungsteams für internationale Technologie- und wachstumsstarke Venture Capital-finanzierte Unternehmen spezialisiert. Zuvor leitete sie das europäische Büro eines Boutique-Personalvermittlungsunternehmens für Führungskräfte.

„Unternehmen suchen heute nach kreativen, agilen und leistungsstarken Talentlösungen, um ihre strategischen Geschäftsziele in dieser unsicheren Wirtschaftszeit zu erreichen", sagte Claire Skinner, Regional Leader, Europa. „Mit ihrer umfangreichen Erfahrung im Silicon Valley und in Europa, die mehrere vertikale Märkte abdeckt, bietet Wendy ihren Kunden eine vielfältige Perspektive und einen beispiellosen Zugang zu Talenten".

