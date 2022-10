Heidrick & Struggles stellt zwei neue Berater in Europa ein

LONDON, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, hat im September 2022 einen neuen Berater in der Führungskräftevermittlung und einen für sein Geschäftssegment Heidrick Consulting in Europa eingestellt.

„Im heutigen, fordernden Geschäftsleben suchen unsere Kunden flinke, leistungsstarke Führungskräfte, die in der Lage sind, einen echten Einfluss auf das Geschäft zu nehmen", erklärte Claire Skinner, Leiterin der Region Europa. „Unsere Kunden werden von Manuelas tiefgreifendem Fachwissen über ihre Branchen und den damit verbundenen Talent- und Führungsbedarf profitieren."

Manuela Klos wird im Büro von Heidrick & Struggles in Frankfurt tätig sein. Mit ihrer über 20-jährigen Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche hat sich Manuela Klos auf die Rekrutierung von Positionen im allgemeinen Management und auf Führungsebene innerhalb von disruptiven Geschäftsmodellen im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert und unterstützt Kunden bei geschäftlichen und kulturellen Veränderungsprozessen. Sie ist Co-Autorin von Sustainability in the Banking Industry. Zuvor war sie Mitglied einer anderen internationalen Personalvermittlungsfirma.

„Da sich unsere Kunden auch weiterhin an uns wenden, um sich in der sich verändernden Unternehmenslandschaft beraten zu lassen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir Lösungen anbieten, die den organisatorischen Wandel und den Erfolg fördern", betonte Dustin Seale, Regional Managing Partner bei Heidrick Consulting. „Louises umfassende Erfahrung in der Gestaltung und Beschleunigung von Unternehmenskulturen stellt sicher, dass wir unsere Kunden mit einer wirkungsvollen, zeitnahen strategischen Beratung optimal unterstützen können."

Louise Kyhl Triolo wird das Büro von Heidrick & Struggles in Paris leiten. Dank ihrer mehr als 20-jährigen Erfahrung im Coaching von Führungskräften bringt Louise Kyhl Triolo umfassendes Fachwissen über die Entwicklung von Führungskräften, Teams und Organisationskulturen in Heidrick Consulting ein. Zuvor war sie bei einem Softwareentwicklungsunternehmen tätig.

Informationen zu Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als vertrauenswürdige Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln, indem wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftevermittlung, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Beschleunigung von Organisationen und Teams, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammenführen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, one leadership team at a time® www.heidrick.com

