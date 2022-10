Heidrick & Struggles recrute deux consultants en Europe

LONDRES, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), fournisseur de premier ordre de conseils en leadership et de solutions de talents sur demande, a ajouté un nouveau consultant pour ses activités de recrutement de cadres et un autre pour ses activités de conseil Heidrick en Europe en septembre 2022.

« Dans le paysage commercial difficile d'aujourd'hui, nos clients recherchent des dirigeants agiles et performants, capables d'avoir un réel impact sur l'entreprise », a déclaré Claire Skinner, responsable régionale pour l'Europe. « Nos clients bénéficieront de la compréhension approfondie qu'a Manuela de leurs secteurs spécialisés et des besoins en talents et en leadership qui y sont liés. »

Manuela Klos a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associée au bureau de Francfort. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, Manuela est spécialisée dans le recrutement de directeurs généraux et de cadres supérieurs pour des modèles économiques perturbateurs dans le secteur des services financiers. Elle accompagne les clients dans leurs processus d'évolution commerciale et culturelle. Elle est co-auteur de l'ouvrage Sustainability in the Banking Industry. Auparavant, elle travaillait pour une autre société internationale de recrutement de cadres.

« Alors que nos clients continuent de se tourner vers nous pour obtenir des conseils sur l'évolution du paysage commercial, il est crucial que nous leur offrions des solutions qui favorisent des changements organisationnels et leur succès », a déclaré Dustin Seale, associé directeur régional de Heidrick Consulting. « La vaste expérience de Louise dans la création et l'accélération de la culture organisationnelle nous permet de fournir à nos clients les meilleurs conseils stratégiques et opportuns. »

Louise Kyhl Triolo a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directrice au bureau de Paris. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le coaching de dirigeants, Louise apporte à Heidrick Consulting une expertise approfondie dans le perfectionnement des leaders, le développement des équipes et des cultures organisationnelles. Auparavant, elle travaillait pour une société de développement de logiciels.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII ) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier du recrutement de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

