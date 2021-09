Heineken® et TIËSTO célèbrent le week-end du Grand Prix automobile des Pays-Bas en beauté avec une performance unique sur la piste

Les fans présents à la course ont pu apprécier le spectacle depuis les tribunes, conformément aux directives contre la COVID-19 en vigueur, tandis que les fans qui n'ont pas pu se déplacer ont pu suivre le livestream diffusé sur le service de streaming EDM Beatport, sur les chaînes Facebook de la F1 et de Red Bull Racing Honda, ainsi que sur les propres pages Facebook et YouTube de TIËSTO.

La scène de la performance a été construite à l'arrière d'un camion Heineken® 0.0 qui a commencé son voyage depuis les stands juste après la cérémonie du podium et s'est déplacé autour de la piste, alimenté par du biocarburant durable, avant de s'arrêter aux virages 11 et 12 où TIËSTO a terminé sa performance. Pour ajouter au côté théâtral de la performance, le camion a lancé des confettis biodégradables sur la piste.

Le camion présentait une œuvre d'art réalisée par le célèbre artiste néerlandais Joseph Klibansky. Klibansky a développé ce design spécialement pour le podium F1® et W Series™, en collaboration avec Heineken. Le design en question représente des éléments locaux qui rappellent les Pays-Bas, mais avec une touche contemporaine.

Le livestream peut être retrouvé sur les chaînes Beatport jusqu'à la fin de l'année.

