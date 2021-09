Heineken® und TIËSTO feiern das Wochenende des Großen Preises der Niederlande in der Formel 1 mit einer einzigartigen Performance auf der Rennstrecke

- Der international bekannte niederländische DJ Tiesto legte zur Feier des F1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort einen exklusiven Live-Auftritt auf der Strecke hin

- Heineken schuf eine bewegliche Bühne auf einer LKW-Ladefläche mit einem Kunstwerk des berühmten niederländischen Künstlers Joseph Klibansky

- Der Heineken®0.0-Truck bahnte sich seinen Weg vom Podium zu den Tribünen und machte in den Kurven 11 und 12 Halt, um vor den Fans zu spielen

- Der Auftritt wurde live an Millionen von Fans weltweit übertragen

ZANDVOORT, Niederlande, 7. September 2021 /PRNewswire/ -- Heineken® feierte die historische Rückkehr der Formel 1® nach Zandvoort in den Niederlanden mit einem Auftritt wie kein anderer. Nach all der F1®- und W Series™-Rennaction am Wochenende fuhr ein anderes Fahrzeug mit dem niederländischen Superstar DJ TIËSTO an Bord auf die Rennstrecke, um den Fans unmittelbar nach der Podiumsfeier des F1 Heineken Dutch Grand Prix am Sonntag, den 5. September, ein exklusives 60-minütiges Live-Set zu bieten.