Heineken® "pinta" Portugal de verde para marcar reinício da UEFA Champions League em Lisboa

O ídolo do futebol português Ricardo Carvalho, vencedor da UEFA Champions League com o FC Porto em 2003/04, além de ter defendido o Chelsea e o Real Madrid na competição, participou do lançamento da campanha da Heineken® às vésperas do que está prestes a ser um clímax inesquecível para o principal torneio interclubes do futebol europeu.

No evento de lançamento, realizado no centro de Lisboa, Carvalho apresentou o último filme de campanha da Heineken®, intitulado "The Wait" ("A Espera"). O novo filme de campanha, que conta com o embaixador da Heineken® Thierry Henry, celebra o regresso da UEFA Champions League, prestando homenagem aos torcedores que usaram a criatividade para passar o tempo durante a ausência da competição devido ao lockdown.

Em seguida, a Heineken® surpreendeu toda a cidade ao "pintar" Lisboa de verde, iluminando marcos icônicos. A cor verde foi selecionada por ser sinônimo da marca Heineken®.

Oito veleiros iluminados em verde navegaram pelas águas do rio Tejo e atracaram no cais em frente à Praça do Comércio – uma praça lisboeta emblemática que foi o palácio dos reis de Portugal durante quase dois séculos. Simultaneamente, quatro famosos restaurantes de Lisboa (Topo Chiado, Ferroviário, Ramiro e Praia no Parque) e um prédio residencial no Largo do Caldas também foram "pintados" de verde.

"Depois deste emocionante evento de lançamento que culminou com a Heineken® pintando Lisboa de verde, a expectativa é ainda maior e mal podemos esperar pelo retorno das emoções da UEFA Champions League", declarou Ricardo Carvalho.

"Nós, como muitos torcedores de futebol em todo o mundo, aguardamos pacientemente o retorno do futebol da UEFA Champions League", afirmou o diretor de patrocínio da Heineken®, Hans Erik Tuijt. "Finalmente, a espera acabou, e não há melhor maneira de iniciar a ação em Lisboa do que chamando a atenção para os seus marcos icônicos, usando o verde da Heineken."

Sobre a Heineken®:

Em 1873, um jovem empresário chamado Gerard Heineken descobriu a sua paixão pela produção de cerveja. Ele comprou um terreno no que é hoje o centro de Amsterdã, construiu uma cervejaria e dedicou-se a aperfeiçoar a receita que em breve se tornaria a primeira cerveja lager premium da Holanda. A notícia espalhou-se rapidamente, e o nome Heineken®, estampado em cada garrafa, tornou-se um símbolo nacional de qualidade. No coração do sucesso da Heineken® estão ingredientes puros e naturais: malte de cevada, água, lúpulo e um pequeno mas importante elemento chamado levedura A. A levedura A, exclusiva da Heineken®, é responsável pelo sabor rico e equilibrado, bem como pelas notas frutadas sutis que distinguem cada Heineken® desde o século XIX. A Heineken® é a marca de cerveja premium mais internacional do mundo, vendida em mais de 170 países.

