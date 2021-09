HEISHA DNEST2 na nowo definiuje autonomiczne drony

SHENZHEN, Chiny, 28 września 2021 r. /PRNewswire/ -- W dniu 28 września 2021 r. miała miejsce premiera HEISHA DNTEST2 - drugiej generacji drona firmy HEISHA TECH. DNEST2 to gotowy do użycia, w pełni zautomatyzowany zdalny system do gromadzenia danych w powietrzu. Rozwiązanie to eliminuje potrzebę pilotażu, tworząc zupełnie nową jakość pracy z dronami. DNEST2 to nie tylko stacja ładowania bezzałogowych statków powietrznych, ale również rozwiązania smart home.