HEISHA lança D.NEST - sua mais nova plataforma avançada de hardware para drone na caixa

Com base no bloco de carga C500 de terceira geração da HEISHA, proteção da centralizada contra IR atualizada e aperfeiçoada ao longo de três gerações, D.NEST é uma solução para carga de drones automaticamente estável e confiável. Equipada com três pilhas separadas de monitoramento T3, computador com inteligência artificial embutida, base de controle remoto e roteador local, D.NEST é fácil de manter e novamente desenvolver. Adicionalmente, a plataforma de hardware pode ser um centro de dados e centro de controle para diferentes robôs.