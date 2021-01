HEISHA uruchamia proste w obsłudze rozwiązanie dla dronów działających w systemie Drone-in-the-Box i ogłasza nabór partnerów na wyłączność na skalę globalną

DNEST, który mierzy 1 metr sześcienny i waży poniżej 40 kg, jest rozwiązaniem, z którego można łatwo korzystać w ogrodzie lub na dachu budynku. W odróżnieniu od innych produktów przemysłowych spółki DNEST, jest produktem łatwym w obsłudze, stworzonym specjalnie z myślą o rynku konsumenckim. Jest to produkt gotowy do lotu, wyposażony w stację ładującą DJI Mavic 2 Zoom i gotowe do użycia oprogramowanie. Użytkownicy niedysponujący umiejętnością sterowania dronem mogą z łatwością posługiwać się DNEST w celu obserwacji swoich posiadłości z powietrza w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.