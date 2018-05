Hellas Direct, Swiss Re et Revolut unissent leurs forces pour révolutionner le secteur de l'assurance habitation à Chypre

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630499/Hellas_Direct_Logo.jpg )



Hellas Direct est une compagnie d'assurance offrant une gamme de services complète et axée en priorité sur le numérique, optimisée par une technologie de pointe et l'intelligence artificielle. L'entreprise est soutenue par une liste d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels IFC, Third Point LLC, Portag3 Ventures, Endeavor Catalyst, l'ancien économiste de Goldman Sachs Lord O'Neill et le vétéran des fonds privés Jon Moulton. Prenant modèle sur Amazon, la société Hellas Direct a l'intention de révolutionner la chaîne de valeur de l'assurance en portant une attention extrême sur l'excellence opérationnelle.

Hellas Direct est une compagnie d'assurance basée à Chypre, fondée par Emilios Markou et Alexis Pantazis, deux anciens cadres de chez Goldman Sachs, qui ont vu la possibilité de révolutionner le marché de l'assurance en Grèce, tandis que le pays entrait dans sa pire récession économique des temps modernes. Hellas Direct a enregistré une croissance exponentielle au cours de ses quatre premières années d'existence, alors que la Grèce elle-même connaissait une réduction de 25 % de son PIB et une baisse de 40 % des primes d'assurance.

Hellas Direct est déjà l'une des plus importantes compagnies d'assurance auto à Chypre, avec plus de 150 000 contrats souscrits au cours des douze derniers mois et ayant couvert plus de 30 000 demandes d'indemnisation depuis son lancement, il y a cinq ans. L'offre d'assurance habitation d'Hellas Direct comporte un large éventail d'innovations sur le marché, comme la possibilité de souscrire à une assurance à la journée, le règlement instantané des demandes d'indemnisation et le remboursement de micropaiements sur une base quotidienne pour les consommateurs qui n'ont pas effectué de réclamation.

« Nous sommes très enthousiasmés par le lancement de notre offre d'assurance sur le marché de Chypre. C'est un peu un retour à la maison pour nous, car nous avons toujours été dans notre cœur une société chypriote. Nous employons déjà dans notre bureau de Nicosie une formidable équipe de technologues, experts en données et spécialistes de la finance, et une grande partie de notre innovation est née ici », a déclaré Emilios Markou, directeur exécutif d'Hellas Direct.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Swiss Re et Revolut, permettant de concevoir une expérience d'assurance plus satisfaisante, moins chère et plus rapide pour les consommateurs de Chypre. Le lancement d'une nouvelle offre de produits innovants sur notre terre natale présente pour nous une valeur sentimentale particulière et constitue la première étape de notre développement dans la région », a ajouté Alexis Pantazis, directeur exécutif.

Il s'agit de l'un des premiers partenariats stratégiques entre des entreprises révolutionnaires dans le vaste espace de la fintech et des géants traditionnels de la réassurance. Les trois sociétés prévoient des efforts de R&D conjoints, visant à défier d'autres modèles opérationnels traditionnels dans l'ensemble de la région. Leur partenariat permettra à Hellas Direct, Swiss Re et Revolut de déployer leur offre de produits d'assurance habitation sur de nouveaux marchés et de surmonter certains des obstacles traditionnels de croissance et d'expansion.

