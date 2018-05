Hellas Direct, Swiss Re und Revolut verbünden sich, um die Hausversicherungsbranche in Zypern aufzurütteln

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/630499/Hellas_Direct_Logo.jpg )



Hellas Direct ist ein vorwiegend digitales Full-Stack-Versicherungsunternehmen, das mit modernster Technologie und künstlicher Intelligenz arbeitet. Das Unternehmen wird von einer Reihe von Spitzeninvestoren unterstützt, darunter IFC, Third Point LLC, Portag3 Ventures, Endeavor Catalyst, dem ehemaligen Goldman-Sachs-Ökonomen Lord O'Neill und dem Private-Equity-Veteranen Jon Moulton. Hellas Direct hat Amazon als Modell vor Augen und plant, die Versicherungswertschöpfungskette durch extreme Konzentration auf betriebliche Exzellenz aufzurütteln.

Hellas Direct ist ein auf Zypern ansässiges Versicherungsunternehmen, das von Emilios Markou und Alexis Pantazis gegründet wurde, zwei frühere Führungskräfte von Goldman Sachs, die eine Gelegenheit sahen, den griechischen Hausversicherungsmarkt aufzurütteln, als das Land in die tiefste wirtschaftliche Rezession in jüngerer Zeit eintrat. Hellas Direct hat ein exponentielles Wachstum während seiner ersten vier Geschäftsjahre erfahren, sogar als Griechenland 25 % seines Bruttoinlandsprodukt und 40 % seiner Versicherungsprämien einbüßte.

Hellas Direct ist bereits eines der größten Autoversicherungsunternehmen auf Zypern, das in den letzten 12 Monaten mehr als 150.000 Transaktionen durchgeführt und seit seinem Geschäftsstart vor fünf Jahren mehr als 30.000 Versicherungsfälle abgewickelt hat. Das Hausversicherungsangebot von Hellas Direct führt eine breite Palette an Innovationen in den Markt ein, wie etwa die Möglichkeit, Versicherungen tageweise zu kaufen, Versicherungsfälle sofort abzuwickeln und die Rückzahlung von Mikrozahlungen auf täglicher Basis an Kunden, die keinen Versicherungsanspruch geltend gemacht haben.

"Wir sind begeistert, unser Versicherungsangebot in den zyprischen Markt einzuführen. Dies ist wie ein Heimspiel für uns, denn wir waren unserem Wesen nach immer ein zyprisches Unternehmen. Wir beschäftigen bereits ein fantastisches Team von Technologieexperten, Datenwissenschaftlern und Finanzspezialisten in unserer Niederlassung in Nikosia und ein großer Teil unserer Innovationen erblickt hier das Licht der Welt", so Emilios Markou, Executive Director von Hellas Direct.

"Wir freuen uns sehr darüber, uns mit Swiss Re und Revolut zusammenzuschließen, um ein besseres, billigeres, schnelleres Versicherungserlebnis für den zyprischen Verbraucher zu entwickeln. Die Einführung eines brandneuen, innovativen Angebots in unserem Heimatland hat eine besondere sentimentale Bedeutung für uns und ist der erste Schritt in unserer regionalen Expansion", fügte Alexis Pantazis, Executive Director, hinzu.

Dies ist eine der ersten strategischen Partnerschaften zwischen anders denkenden Unternehmen im breiteren Fintech-Raum und traditionellen Rückversicherern. Die drei Unternehmen planen gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, um die traditionellen Betriebsmodelle in der weiteren Region herauszufordern. Die Partnerschaft wird es Hellas Direct, Swiss Re und Revolut ermöglichen, ihr Hausversicherungsangebot in neue Märkte einzuführen und einige herkömmlichen Barrieren für Wachstum und Expansion zu überspringen.

