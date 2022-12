Helly Hansen devient le nouveau fournisseur officiel de l'Equipe Nationale Norvégienne de Ski Alpin.

Une nouvelle collaboration qui risque de susciter l'attention.

OSLO, Norvège, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le partenariat de l'équipe nationale de ski alpin avec Helly Hansen en tant que nouveau fournisseur de vêtements est en cours et durera huit ans. Helly Hansen sera alors son partenaire de textile officiel.

"En tant que marque norvégienne, Helly Hansen est devenue une marque mondialement connue, grâce à ses compétences, sa culture et son histoire. Les objectifs de l'entreprise sont ambitieux et correspondent à ceux que nous avons dans le domaine du ski alpin.

Co-skipper Robert Stanjek (GER)

Les deux partenaires ont un champ d'action large et mondial. Nous sommes impatients de travailler en équipe pour atteindre nos objectifs communs. Grâce à l'innovation et au savoir-faire, nous pensons que les athlètes norvégiens pourront davantage se démarquer », déclare Claus Johan Ryste, directeur sportif de l'Association norvégienne de ski alpin.

Les skieurs professionnels du monde entier portent et font confiance à Helly Hansen. Le choix de travailler ensemble est stratégiquement naturel.

En tant que leader dans le domaine des vêtements de ski techniques, Helly Hansen se concentre sur le développement d'équipements axés sur la performance afin de donner aux athlètes des avantages lors des entraînement et des compétitions.

"Nous sommes fiers de commencer la collaboration avec l'équipe nationale alpine. Nous travaillerons ensemble afin de défier les limites et d'obtenir de futurs exploits sportifs.

Le ski fait partie de l'ADN de Helly Hansen. Ce partenariat est à la fois un exemple de notre enthousiasme pour le ski de compétition, mais aussi de notre conviction d'investir à long terme dans ce domaine.

Nous travaillerons ensemble pour créer des produits innovants et performants, tout en renforçant notre présence mondiale dans le domaine du ski ", déclare Philip Tavell, directeur général de la catégorie ski chez Helly Hansen.

"Les vêtements doivent être adaptés et le design joue un rôle important pour être performant au sommet. Nous accordons une grande confiance à Helly Hansen et à ses designers. Nous apportons également une contribution concrète au design pendant le processus de développement des produits. Nous pensons que Helly Hansen peut nous donner un avantage compétitif, et nous sommes impatients de voir les résultats de cette collaboration cette saison", dit Ragnhild Mowinckel.

Ragnhild Mowinckel et les autres alpinistes de l'équipe nationale entament actuellement la préparation de la première saison avec Helly Hansen comme partenaire. La saison de ski 2022/2023 sera officiellement lancée à l'automne.

À propos de Helly Hansen

Fondée en Norvège en 1877, Helly Hansen continue de développer des vêtements de qualité professionnelle qui aident les gens à rester et à se sentir en vie. Grâce aux connaissances tirées de la vie et du travail dans les environnements les plus difficiles du monde.

La société a développé une longue liste d'innovations qui ont été les premières à être mises sur le marché, y compris les premiers tissus imperméables souples il y a plus de 140 ans. Parmi les autres percées, citons les premiers tissus polaires dans les années 1960, les premières couches de base techniques dans les années 1970, fabriquées avec la technologie Lifa® Stay Dry, et aujourd'hui le système de régulation de la température H2Flow™ primé et breveté.

Helly Hansen est l'un des leaders dans le domaine de la voile et des vêtements de ski performants, ainsi que des vêtements de travail haut de gamme. Ses uniformes de ski sont portés par plus de 55 000 professionnels, qui leur font confiance. Nous les retrouvons également sur les athlètes olympiques, les équipes nationales et dans plus de 200 stations de ski dans le monde.

Helly Hansen vend ses équipements dans plus de 40 pays dans le monde, tant pour les professionnels que pour les amateurs de plein air.

Pour en savoir plus sur les dernières collections de Helly Hansen, visitez le site www.hellyhansen.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1967639/Helly_Hansen_Co_skipper.jpg

SOURCE Helly Hansen