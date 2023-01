Help Therapeutics anuncia la aprobación del IND de la primera terapia de cardiomiocitos derivada de iPSC

- Help Therapeutics anuncia la aprobación del IND de la primera terapia universal de cardiomiocitos derivada de iPSC para la insuficiencia cardíaca terminal en China

BEIJING, 30 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Help Therapeutics Co., Ltd. (en adelante, Help Therapeutics) ha revelado que el Centro de Evaluación de Medicamentos de China (CDE) ha aprobado la aplicación de un nuevo fármaco en investigación (IND) de HiCM-188, una terapia de cardiomiocitos derivada de células iPS humanas (alogénicas) en pacientes con empeoramiento de la insuficiencia cardiaca isquémica.

China CDE ha aprobado Help Therapeutics para estudiar la seguridad y eficacia de la implantación de HiCM-188 en varias dosis para ensayos clínicos. HiCM-188, uno de los principales programas de desarrollo de Help Therapeutics, son cardiomiocitos alogénicos (células de músculo cardíaco) altamente purificados, que se reprograman a partir de células iPS humanas mediante el uso de condiciones patentadas sin suero, sin vector genético y sin integración. El mecanismo de acción es que los cardiomiocitos trasplantados se acoplan eléctricamente con el miocardio del paciente para generar fuerza contráctil (remuscularización).

La insuficiencia cardíaca (IC) es un importante problema de salud pública, con una población de pacientes de al menos 15 millones en China y aproximadamente 65 millones en todo el mundo. Debido a su aumento en incidencia y prevalencia dependiente de la edad, la insuficiencia cardíaca es una de las principales causas de muerte y hospitalización entre los ancianos. "Además de los ensayos clínicos en curso en Japón y Alemania, la aprobación de IND del producto derivado de iPSC HiCM-188 de Help Therapeutics es un hito importante para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mediante el uso de la tecnología iPSC", dijo el profesor Emerson C. Perin del Texas Heart Institute. "Estas células son una gran promesa para el desarrollo en el campo de la tecnología de regeneración cardíaca impulsada por iPSC".

"Los cardiomiocitos iPSC podrían representar un complemento útil para nuestro arsenal actual de terapias para controlar la insuficiencia cardíaca grave que, hasta ahora, se ha limitado en gran medida a la investigación experimental y la aprobación regulatoria de HiCM-188 es un paso fundamental para acercar este campo a atención al paciente", afirmó el profesor Philippe Menasché de la Universidad de París Descartes.

"Nos complace recibir la primera aprobación de una terapia basada en iPSC para tratar la insuficiencia cardíaca en China", dijo el doctor Eugene J. Wang, fundador de Help Therapeutics. "El inicio de los ensayos clínicos de HiCM-188 basados en nuestra tecnología patentada de plataforma de fundición de células HELP completamente automatizada es un hito trascendental que representa años de investigación de pioneros científicos mundiales, así como el tremendo enfoque y compromiso del equipo de ayuda. Estamos encantados para avanzar en nuestra tecnología de tratamiento de innovación revolucionaria para ayudar a las poblaciones de pacientes con insuficiencia cardíaca con necesidades médicas gravemente insatisfechas".

Acerca de Help Therapeutics

Fundada en 2016, Help Therapeutics es una compañía biofarmacéutica de etapa clínica a nivel mundial dedicada al establecimiento de State National iPS Cell Bank, así como al desarrollo de terapias celulares derivadas de iPSC de primera clase para pacientes con enfermedades degenerativas. Help Therapeutics se compromete a impulsar y potenciar los productos de terapia celular listos para usar en los campos de insuficiencia cardíaca, otras enfermedades degenerativas y oncología. En Help Therapeutics, creemos que la mejor manera de ofrecer productos de terapia celular seguros, efectivos y revolucionarios es proporcionar tecnologías superiores de desarrollo y fabricación, valor y soporte en cada etapa del viaje para llevar la próxima generación de terapias avanzadas a los pacientes. Para obtener más información, visite es.helptherapeutics.com.

