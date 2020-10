HelpMeSee entwickelt revolutionäre Technologie als Antwort auf die weltweite Katarakt-Krise

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der International Association for the Prevention of Blindness (IAPB) sind weltweit mehr als 60 Millionen Menschen blind oder stark sehbehindert, nur weil sie keinen Zugang zur Kataraktoperation haben. Der HelpMeSee-Simulator und das Fortbildungsprogramm können zusammen mit Partnern eine beträchtliche Anzahl von Katarakt-Spezialisten ausbilden, die nach Ansicht von Experten des öffentlichen Gesundheitswesens benötigt werden, um den Mangel an Augenärzten in den Entwicklungsländern zu beheben, der ein Faktor hinter dem Nachholbedarf bei Kataraktoperationen ist.

Der Simulator war die innovative Vision des Gründers von Flight Safety International, Albert L. Ueltschi, und seines Sohnes, James „Jim" Tyler Ueltschi. Im Jahr 2010 gründeten sie HelpMeSee, um den Nachholbedarf in Bezug auf Fälle mit Kataraktproblemen und Sehbehinderungen zu beenden, die durch den fehlenden Zugang zu qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Kataraktoperationen verursacht werden.

Jim Ueltschi, Mitbegründer und Vorsitzender von HelpMeSee, sagte: „Diese Errungenschaft wird die Welt der Augenheilkunde wirklich verändern. Jeder Spezialist, den wir am Augenoperations-Simulator ausbilden, wird jedes Jahr Tausende von Menschen behandeln. Im Laufe der Zeit wird das Sehvermögen von Millionen Menschen durch die auf dem HelpMeSee-Simulator perfektionierten Fähigkeiten in der Kataraktchirurgie wiederhergestellt werden."

Der HelpMeSee Augenoperations-Simulator vereint eine Adaption eines realen virtuellen Mikroskops, das in der Chirurgie verwendet wird, zwei haptische Handstücke, eine virtuelle Spritze, den Kopf und die Handauflage des Patienten sowie eine Touchscreen-Benutzeroberfläche, leistungsstarke Visualisierungs- und Simulationssoftware und alles, was zur Simulation einer MSICS-Operation erforderlich ist. Die beiden Handstücke und die Spritze stellen den kompletten Satz an chirurgischen Instrumenten dar, die für die Durchführung eines MSICS-Verfahrens benötigt werden. Dokumentierte Lektionen mit Bildschirmanleitungen und Fehlermeldungen helfen dem Studenten, die MSICS-Technik zu beherrschen, und dem Ausbilder, objektives Feedback zu geben.

Informationen zu HelpMeSee

HelpMeSee ist eine weltweite gemeinnützige Kampagne, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Nachholbedarf in Bezug auf Kataraktblindheit und Sehbehinderungen, die durch den Mangel an qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Kataraktoperationen verursacht werden, zu beenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HelpMeSee.org.

